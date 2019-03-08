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08.03.2019
ТАСС

Первые двигатели на нафтиле для ракет "Союз-2" прошли испытания

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РД-107
Жидкостный ракетный двигатель "РД-107".
Источник изображения: http://14geografi.ucoz.ru/index/memorialnyj_muzej_kosmonavtiki_2/

Ростех сообщает, что первая серийная партия уже отправлена заказчику

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Первая серийная партия двигателей РД-107А/РД-108А на новом виде топлива - нафтиле - успешно выдержала испытания и уже отправлена заказчику. Об этом сообщил Ростех в пресс-релизе, распространенном в четверг.

Экологически безопасные двигатели будут использоваться в первой и второй ступенях ракеты-носителя "Союз-2", которая производятся в РКЦ "Прогресс".

Как подчеркнул исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, нововведение позволит увеличить нагрузку, выводимую на орбиту. "Технологические новации позволят уменьшить нагрузку на экологию и заметно увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку", - приводятся слова Евтушенко в пресс-релизе.

Двигатели РД-107/РД-108, которые раньше работали на керосине, производятся в ПАО "Кузнецов", конструкторское сопровождение осуществляет НПО "Энергомаш".

Ранее главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Лавочкин сообщил ТАСС, что сертификацию двигателей РД-107/-РД-108 на нафтиле планируется завершить в 2019 году. По его словам, перевод "Союзов" с керосина Т1С на нафтил является плановым и связан с тем, что запасы Анастасиевско-Троицкого нефтегазоконденсатного месторождения (Краснодарский край), где добываются компоненты Т1С, истощаются.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
РД-107
Компании
Ростех
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Союз-2 РН
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