Войти
08.03.2019
ТАСС

Плюшевая Земля Илона Маска побывала на российском корабле "Союз"

325
0
0
Международная космическая станция
Международная космическая станция
Источник изображения: © nasa.gov

Мягкая игрушка была запущена к МКС 2 марта на корабле Crew Dragon

ТАСС, 7 марта. Игрушка в виде Земли, которая прилетела на Международную космическую станцию (МКС) на американском частном корабле Crew Dragon производства SpaceX (основатель компании - Илон Маск), посетила российский корабль "Союз". Об этом сообщил канадский астронавт Давид Сен-Жак от лица игрушки на своей странице в Twitter.


"Сегодня я посещаю "Союз". Разные космические корабли, те же законы физики", - написал Сен-Жак, который перенес игрушку с американского на российский пилотируемый корабль.

Корабль Crew Dragon 3 марта впервые пристыковался к МКС. Операция была завершена около 06:00 по времени Восточного побережья США (14:00 мск). Стыковка осуществлялась в автоматическом режиме с применением нового узла, установленного на орбитальном комплексе в 2016 году.

Crew Dragon является предназначенной для пилотируемых полетов модификацией грузового корабля Dragon. Текущий испытательный полет к МКС проходит без экипажа. Корабль доставил на станцию груз массой почти 200 кг, в том числе продовольствие и материалы для научных экспериментов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
LaWS
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
04.03.2019
Роскосмос не поздравил: Маск запустил конкурента "Союза"
19.11.2018
"Я думал, что представляю масштабы бедствия"
18.04.2018
Маскам тут не место
21.05.2014
NASA полетит без России
15.05.2014
Контршпильки от Рогозина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.03 09:22
  • 2
В НАТО заявили о подготовке России к "крупномасштабной войне"
  • 08.03 08:41
  • 58
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 08.03 08:03
  • 6
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 08.03 04:59
  • 1
Перспективные разработки не должны годами лежать в сейфах, заявил Путин
  • 08.03 04:16
  • 1
Авиация Балтфлота разбомбила корабли условного противника
  • 08.03 01:46
  • 1
В Белоруссии задумали запретить уклонистам выезжать за границу
  • 08.03 00:57
  • 4
Охрана Крымского моста усилена новыми катерами типа БК-16 Росгвардии
  • 08.03 00:42
  • 26
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 07.03 23:57
  • 11
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками
  • 07.03 23:35
  • 28
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 07.03 22:55
  • 6
Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн
  • 07.03 22:06
  • 3
Отставить разговоры: у военных отобрали смартфоны
  • 07.03 22:01
  • 4
Россия вводит правила прохода иностранных военных кораблей по Севморпути
  • 07.03 20:48
  • 3
Крымчанки впервые приняли участие в женском танковом биатлоне
  • 07.03 17:11
  • 1
Svenska Dagbladet (Швеция): "Искандер" — это гораздо больше, чем просто баллистическая ракета