Двигатели "Союзов" переводят на экологически чистое топливо

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Госкорпорации Ростех успешно завершила приемо-сдаточные испытания первого серийного комплекта ракетных двигателей РД-107А/РД-108А на новом топливе – нафтиле взамен ранее использовавшегося керосина. Первые изделия уже отправлены заказчику, сообщила пресс-служба госкорпорации.

ПАО "Кузнецов" (входит в ОДК) и АО "НПО Энергомаш им. В.П. Глушко" завершили опытные и приемо-сдаточные испытания двигателей первой и второй ступеней ракет-носителей "Союз", работающих на новом топливе – нафтиле. Это экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок. В ходе испытаний были подтверждены работоспособность и основные характеристики двигателей. Двигатели РД-107/РД-108, адаптированные для нового топлива, уже отправлены заказчику - АО "РКЦ "Прогресс" - для установки на ракету-носитель "Союз-2".

"Переход на новый вид топлива — часть программы модернизации ракеты "Союз-2". Пуски с использованием нафтила в качестве топлива для первой и второй ступеней "Союза" прежде не проводились. Технологические новации позволят уменьшить нагрузку на экологию и заметно увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку", - сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Двигательными установками типа РД-107/РД-108 оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей (РН) семейства "Союз". Двигатели серийно производятся ПАО "Кузнецов" при конструкторском сопровождении разработчика АО "НПО Энергомаш им. В.П. Глушко". Замена керосина нафтилом — часть программы модернизации ракеты "Союз-2" для запусков с космодрома Восточный. Пуски с использованием данного вида топлива в первой и второй ступенях "Союза" прежде не проводились.