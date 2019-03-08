Войти
08.03.2019
Военно-промышленный курьер

Двигатели "Союзов" переводят на экологически чистое топливо

339
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Госкорпорации Ростех успешно завершила приемо-сдаточные испытания первого серийного комплекта ракетных двигателей РД-107А/РД-108А на новом топливе – нафтиле взамен ранее использовавшегося керосина. Первые изделия уже отправлены заказчику, сообщила пресс-служба госкорпорации.

ПАО "Кузнецов" (входит в ОДК) и АО "НПО Энергомаш им. В.П. Глушко" завершили опытные и приемо-сдаточные испытания двигателей первой и второй ступеней ракет-носителей "Союз", работающих на новом топливе – нафтиле. Это экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок. В ходе испытаний были подтверждены работоспособность и основные характеристики двигателей. Двигатели РД-107/РД-108, адаптированные для нового топлива, уже отправлены заказчику - АО "РКЦ "Прогресс" - для установки на ракету-носитель "Союз-2". 

"Переход на новый вид топлива — часть программы модернизации ракеты "Союз-2". Пуски с использованием нафтила в качестве топлива для первой и второй ступеней "Союза" прежде не проводились. Технологические новации позволят уменьшить нагрузку на экологию и заметно увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку", - сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 

Двигательными установками типа РД-107/РД-108 оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей (РН) семейства "Союз". Двигатели серийно производятся ПАО "Кузнецов" при конструкторском сопровождении разработчика АО "НПО Энергомаш им. В.П. Глушко". Замена керосина нафтилом — часть программы модернизации ракеты "Союз-2" для запусков с космодрома Восточный. Пуски с использованием данного вида топлива в первой и второй ступенях "Союза" прежде не проводились. 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
РД-107
Компании
ОДК УК
Ростех
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
Похожие новости
21.02.2019
ОДК завершила испытания серийного двигателя РД-108 на новом топливе
30.10.2014
Двигатели ОДК в составе ракеты-носителя "Союз-2-1а" впервые вывели на орбиту грузовой корабль
09.07.2014
Двигатели ОАО "Кузнецов" успешно отработали на Байконуре
06.05.2013
И все-таки он полетел!
03.05.2012
"Двигатели - 2012"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.03 09:22
  • 2
В НАТО заявили о подготовке России к "крупномасштабной войне"
  • 08.03 08:41
  • 58
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 08.03 08:03
  • 6
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 08.03 04:59
  • 1
Перспективные разработки не должны годами лежать в сейфах, заявил Путин
  • 08.03 04:16
  • 1
Авиация Балтфлота разбомбила корабли условного противника
  • 08.03 01:46
  • 1
В Белоруссии задумали запретить уклонистам выезжать за границу
  • 08.03 00:57
  • 4
Охрана Крымского моста усилена новыми катерами типа БК-16 Росгвардии
  • 08.03 00:42
  • 26
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 07.03 23:57
  • 11
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками
  • 07.03 23:35
  • 28
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 07.03 22:55
  • 6
Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн
  • 07.03 22:06
  • 3
Отставить разговоры: у военных отобрали смартфоны
  • 07.03 22:01
  • 4
Россия вводит правила прохода иностранных военных кораблей по Севморпути
  • 07.03 20:48
  • 3
Крымчанки впервые приняли участие в женском танковом биатлоне
  • 07.03 17:11
  • 1
Svenska Dagbladet (Швеция): "Искандер" — это гораздо больше, чем просто баллистическая ракета