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08.03.2019
Военно-промышленный курьер

Британский флот следит за фрегатом "Адмирал Горшков"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военно-морской флот Великобритании направил эсминец Defender для сопровождения отряда российских кораблей во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" в Ла-Манше.

"Боевой корабль Королевского военно-морского флота Defender сегодня следует за российской корабельной группой вдоль побережья Соединенного Королевства", - цитирует Интерфакс-АВН  сообщение ВМФ Британии.

Британские военные заявили, что их эсминец будет наблюдать за российским фрегатом и тремя вспомогательными судами в период, когда они будут находиться вблизи территориальных вод Соединенного королевства.

"Базирующийся в Плимуте Defender ведет наблюдение за российской корабельной группой и отслеживает ее активность в зонах национальных интересов", - говорится сообщении британского флота.

Как сообщалось, новейший ракетный фрегат Северного флота (СФ) "Адмирал Горшков", совершающий поход в Атлантике, накануне провел учения по противовоздушной обороне в непосредственной близости от побережья Шотландии в Северном море.

По имеющимся данным, российский ракетный фрегат вместе с отрядом кораблей обеспечения, временно укрывавшийся от шторма в заливе Мори-Ферт у берегов Шотландии, во вторник отработал задачи по противовоздушной обороне с выполнением слежения за воздушными целями радиотехническими средствами, а также по противодиверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде.

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Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
Военные учения
СФ
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