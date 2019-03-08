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08.03.2019
WarSpot

Британцы вооружаются "роботами"

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Источник изображения: warspot.ru

Британцы получат автономную технику для поля боя. Вчера, 6 марта, портал defence-blog.com сообщил о том, что Минобороны Великобритании выделило $87 млн (?66 млн) на закупку "роботов" для армии.

В ноябре прошлого года британская армия провела учения под названием Autonomous Warrior. В ходе манёвров, которые в военном ведомстве также называли экспериментом, были протестированы свыше 70 моделей воздушных, наземных и морских роботизированных и беспилотных систем.

Новая техника, испытанная в ходе учений Autonomous Warrior

В военном ведомстве указывают, что по итогам учений выбрали для армии несколько новых систем и моделей техники. В частности, уже в этом году на военную службу поступят:

  • разведывательные мини-дроны, обеспечивающие отслеживание событий на поле боя в реальном времени;
  • системы автономного и удалённого управления для уже имеющихся на вооружении боевых машин. Беспилотная бронетехника сможет идти впереди пилотируемой и принимать первый удар противника на себя;
  • автономный логистический транспорт. С помощью новых беспилотных машин будут перевозиться грузы в опасных районах, а также проводиться эвакуация раненых.
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Проекты
БПЛА
Военные учения
Робот
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