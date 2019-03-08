Британцы вооружаются "роботами"

Британцы получат автономную технику для поля боя. Вчера, 6 марта, портал defence-blog.com сообщил о том, что Минобороны Великобритании выделило $87 млн (?66 млн) на закупку "роботов" для армии.

В ноябре прошлого года британская армия провела учения под названием Autonomous Warrior. В ходе манёвров, которые в военном ведомстве также называли экспериментом, были протестированы свыше 70 моделей воздушных, наземных и морских роботизированных и беспилотных систем.

Новая техника, испытанная в ходе учений Autonomous Warrior

В военном ведомстве указывают, что по итогам учений выбрали для армии несколько новых систем и моделей техники. В частности, уже в этом году на военную службу поступят: