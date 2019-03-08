Британцы вооружаются "роботами"
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Британцы получат автономную технику для поля боя. Вчера, 6 марта, портал defence-blog.com сообщил о том, что Минобороны Великобритании выделило $87 млн (?66 млн) на закупку "роботов" для армии.
В ноябре прошлого года британская армия провела учения под названием Autonomous Warrior. В ходе манёвров, которые в военном ведомстве также называли экспериментом, были протестированы свыше 70 моделей воздушных, наземных и морских роботизированных и беспилотных систем.
Новая техника, испытанная в ходе учений Autonomous Warrior
В военном ведомстве указывают, что по итогам учений выбрали для армии несколько новых систем и моделей техники. В частности, уже в этом году на военную службу поступят:
- разведывательные мини-дроны, обеспечивающие отслеживание событий на поле боя в реальном времени;
- системы автономного и удалённого управления для уже имеющихся на вооружении боевых машин. Беспилотная бронетехника сможет идти впереди пилотируемой и принимать первый удар противника на себя;
- автономный логистический транспорт. С помощью новых беспилотных машин будут перевозиться грузы в опасных районах, а также проводиться эвакуация раненых.
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