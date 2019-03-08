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08.03.2019
Военное обозрение

Сеул и Вашингтон запланировали новые военные учения

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Министерства обороны Южной Кореи и США не намерены отказываться от дальнейшего проведения совместных военных маневров. Вместо ранее отмененных учений Freedom Guardian будут проведены совместные маневры 19-2 Dong Maeng (Альянс). Об сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов Республики Корея и Командования объединенных сил Южной Кореи и США.

Источник изображения: http://todaysmilitary.ru/

Ранее в преддверии саммита США - КНДР в Ханое, министерство национальной обороны Южной Кореи и Пентагон объявили о прекращении совместных военных учений для "ускорения денуклеаризации Корейского полуострова". Однако, спустя буквально неделю после окончания встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, Сеул и Вашингтон объявили о преобразовании проводимых весной маневров Key Resolve в командно-штабные учения 19-1 Dong Maeng, которые будут проведены в августе или сентябре этого года.

Главная цель маневров 19-2 Dong Maeng - отработка стратегических, операционных и тактических аспектов военных операций на Корейском полуострове. Ранее отмененные учения Freedom Guardian проводились для укрепление возможностей южнокорейской армии по самостоятельному отражению вооруженных нападений, а также действия в чрезвычайных ситуациях, включая террористические акты и стихийные бедствия.

В Ханое 28 февраля завершился двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям.

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Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
Трамп Дональд
Проекты
Военные учения
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