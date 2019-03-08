Палубные летчики на МиГ-29К провели воздушный бой в небе Заполярья

Летчики корабельного истребительного авиационного полка Северного флота провели воздушный бой в небе Заполярья. Они выполнили учебно-боевые полеты на палубных истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

Как рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, в небо поднимались как опытные летчики, так и молодое пополнение. Они на практике отработали тактические приемы воздушного боя, с проведением маневрирования: уход от атак истребителей и перехват инициативы, а также перехват и поражение как пилотируемых, так и беспилотных средств условного противника.

А еще летчики-истребители совершенствовали навигационную подготовку и технику пилотирования корабельных истребителей. Они выполнили отдельные фигуры сложного и высшего пилотажа в различных диапазонах высот и скоростей.

Капитан 1 ранга Вадим Серга добавил, что полеты проводились в сложных метеоусловиях Кольского полуострова, в том числе и над акваторией Баренцева моря.

Светлана Цыганкова