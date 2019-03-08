Войти
08.03.2019
Российская газета

Палубные летчики на МиГ-29К провели воздушный бой в небе Заполярья

366
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Летчики корабельного истребительного авиационного полка Северного флота провели воздушный бой в небе Заполярья. Они выполнили учебно-боевые полеты на палубных истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

Как рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, в небо поднимались как опытные летчики, так и молодое пополнение. Они на практике отработали тактические приемы воздушного боя, с проведением маневрирования: уход от атак истребителей и перехват инициативы, а также перехват и поражение как пилотируемых, так и беспилотных средств условного противника.

А еще летчики-истребители совершенствовали навигационную подготовку и технику пилотирования корабельных истребителей. Они выполнили отдельные фигуры сложного и высшего пилотажа в различных диапазонах высот и скоростей.

Капитан 1 ранга Вадим Серга добавил, что полеты проводились в сложных метеоусловиях Кольского полуострова, в том числе и над акваторией Баренцева моря.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-29К
МиГ-29КУБ
Проекты
СФ
Похожие новости
20.07.2017
МиГ-35 подлетают к Минобороны
05.07.2016
"Катраны" отправят в Сирию
30.06.2015
Неделя на авианосце INS Vikramaditya
12.12.2011
"Викрамадитья" готовится к выходу в море
27.04.2010
Около 30 палубных истребителей будет закуплено для северного флота в 2010-2012 гг
12.07.2007
МиГ-29К: ЕЩЕ ОДИН ВЗЛЕТ. ПОРА ДУМАТЬ И О САМОЛЕТАХ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОССИЙСКОГО АВИАНОСЦА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.03 09:22
  • 2
В НАТО заявили о подготовке России к "крупномасштабной войне"
  • 08.03 08:41
  • 58
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 08.03 08:03
  • 6
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 08.03 04:59
  • 1
Перспективные разработки не должны годами лежать в сейфах, заявил Путин
  • 08.03 04:16
  • 1
Авиация Балтфлота разбомбила корабли условного противника
  • 08.03 01:46
  • 1
В Белоруссии задумали запретить уклонистам выезжать за границу
  • 08.03 00:57
  • 4
Охрана Крымского моста усилена новыми катерами типа БК-16 Росгвардии
  • 08.03 00:42
  • 26
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 07.03 23:57
  • 11
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками
  • 07.03 23:35
  • 28
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 07.03 22:55
  • 6
Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн
  • 07.03 22:06
  • 3
Отставить разговоры: у военных отобрали смартфоны
  • 07.03 22:01
  • 4
Россия вводит правила прохода иностранных военных кораблей по Севморпути
  • 07.03 20:48
  • 3
Крымчанки впервые приняли участие в женском танковом биатлоне
  • 07.03 17:11
  • 1
Svenska Dagbladet (Швеция): "Искандер" — это гораздо больше, чем просто баллистическая ракета