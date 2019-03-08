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08.03.2019
ТАСС

СМИ: в Швеции появится полигон для отработки приемов ведения кибервойн

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Американские инструкторы
Американские инструкторы обучают европейских коллег умению эффективно применять на поле боя как информационные технологии, так и различные вооружения.
Источник изображения: www.eur.army.mil

Военнослужащие будут отрабатывать на нем проникновение в информационные системы вероятного противника, их захват и парализацию

СТОКГОЛЬМ, 7 марта. /ТАСС/. Шведские вооруженные силы в течение года получат полноценную учебную базу для отработки приемов ведения кибервойн. Об этом в четверг сообщает телеканал SVT.

"Это очевидная особенность современной войны. Это цифровое поле битвы, похожее на стрельбище с боевыми зарядами", - пояснил глава отдела киберзащиты ВС полковник Патрик Альгрен.

Традиционно ВС состоят из трех частей - армии, авиации и флота. В настоящее время все более важной становится четвертая составляющая, которая должна быть в состоянии вести войну, используя компьютеры, поясняет SVT. На новой базе эксперты ВС будут иметь возможность тестировать различные типы кибератак против других стран.

"Тот, у кого нет такой базы, будет уязвим в возможной войне", - добавил Альгрен.

По его словам, самая важная задача сейчас состоит в том, чтобы ВС развивали наступательный киберпотенциал, в том числе, возможность проникать в IT-системы противника, манипулировать ими или парализовать их части.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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Страны
Швеция
Проекты
ИТ
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