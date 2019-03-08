Конструкторы разместили в танке "Армата" санузел для экипажа

В новейшем российском танке "Армата" появилось новшество, которое значительно облегчит длительную работу экипажа. Конструкторы оборудовали машину санузлом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илью Баранова.

Появление санузла позволит решить деликатную проблему танкистов, которые порой вынуждены долго и безвылазно находиться в бронемашине.

"То есть, вода и сухой паек в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе "Армата"", - цитирует агентство своего собеседника.

Илья Баранов пояснил, что танк изначально конструировался с таким расчетом, чтобы в нем можно было долгое время выполнять боевые задачи. Поэтому для нужд экипажа предусмотрено так называемое средство жизнеобеспечения. "Или, проще говоря, туалет", - пояснил представитель конструкторского бюро.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году в войска поступит 12 обновленных танков Т-14 "Армата". Между тем западные эксперты признали, что даже модернизация не позволит имеющимся на вооружении НАТО танкам стать конкурентами российской "Армате".

Руслан Мельников