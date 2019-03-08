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08.03.2019
Военное обозрение

Украина начала поставку в Мьянму сборочной линии БТР-4У и гаубицы 2С1У

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Украина и Мьянама начали реализацию контракта по строительству предприятия по сборке бронетехники. В рамках сделки Мьянма получит возможность собирать на своей территории бронетранспортеры БТР-4У и самоходные гаубицы 2С1У.

Источник изображения: morozov.com.ua

Согласно информации, опубликованной Defence blog, Укрспецэкспорт, украинский монополист в сфере импорта-экспорта продукции и услуг военного и двойного назначения уже начал поставки оборудования, спецтехники и приступил к строительству завода.

Соглашение включает поставку и установку в Мьянме производственной линии по сборке колесного бронетранспортера БТР-4У 88, а также самоходной гаубицы 2С1У.

Новый завод должен запустить производство во второй половине 2020 года.

Официальные лица Украины и Мьянмы отказались комментировать это соглашение, однако компания Great Export Import, которая предоставляет доступ к поисковой базе данных по импортно-экспортной торговле из 50 стран, подтвердила поставку первой части будущего сборочного завода.

Источник изображения: morozov.com.ua

Справка:

БТР-4 - колесный бронетранспортер БТР 88, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. Морозова для вооруженных сил Украины.

БТР-4 считается более гибкой конструкцией, чем старые БТР-70/80 или китайский WZ-551, так как измененная компоновка облегчает адаптацию бронемашины к специализированным задачам. На бронетранспортер может быть установлено различное вооружение в соответствие с требованиями заказчика. В базовой комплектации БТР вооружен турелью, оснащенной одной 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом, четырьмя противотанковыми ракетами "Барьер" (по две на каждой стороне башни) и одним 30-мм автоматическим гранатометом по левой стороне башни.

Что касается 2С1У, то это самоходная гаубица на базе 122-мм орудия "Гвоздика". Это модифицированный вариант буксируемой гаубицы Д-30. Максимальная скорострельность 4-5 выстрелов в минуту. Согласно источникам, знакомым с подробностями сделки, гаубица будет создана на базе многоцелевого шасси МТ-ЛБ(у).

Источник изображения: morozov.com.ua

Первая информация о контракте поступила в 2014-м году. В феврале 2017-го сделка получила подтверждение. В поставку входит комплект оборудования для производства сварных корпусов для легкобронированной техники БТР-4У и 2С1У, в частности - сборочно-сварочный стенд. Сумма, указанная в появившихся в сети документах, составляет 44,3 млн долларов.

Контакты между Украиной и Мьянмой в рамке организации производства бронетранспортеров имеют давнюю историю. В частности, в 2003-2006 гг. украинцы поставили сборочные комплекты для 92 БТР.

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Китай
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Украина
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БТР-4
БТР-70
Д-30 2А18
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