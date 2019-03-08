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08.03.2019
Российская газета

Авиация Балтфлота разбомбила корабли условного противника

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

В морских полигонах Балтийского флота в Калининградской области летчики тренировались в уничтожении отряда боевых кораблей условного противника.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в плановых учебно-тренировочных полетах были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24.

Летчикам предстояло преодолеть систему противовоздушной обороны отряда "вражеских" кораблей и нанести ракетно-бомбовый удар. Чтобы осложнить противнику оборону, самолеты заходили на цель с разных направлений, одновременно маневрируя по скорости и высоте.

В учебном бою участвовали семь самолетов морской авиации флота. В роли отряда боевых кораблей условного противника выступили три надводных корабля Балтийской военно-морской базы БФ, в данный момент выполняющие задачи в море.

Справка "РГ"

Первые новейшие многоцелевые истребители Су-30СМ поступили на Балтийский флот в рамках Государственного оборонного заказа в декабре 2016 года. Эта последняя модификация российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", преодолевать до 3 тысяч километров без дозаправки и подвесных баков.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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Страны
Россия
Продукция
Су-24
Су-30
Проекты
БФ
Гособоронзаказ
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1 комментарий
№1
08.03.2019 04:16
Может быть я чего-то не понимаю, но зачем отрабатывать "преодоление системы ПВО" ударными самолетами, если шансов ее преодолеть у 7 самолетов нет практически никаких, с учетом того, что тот же самый "Арли Берк" может одновременно обстреливать до 18 воздушных целей? Было бы понятно, если бы самолеты отрабатывали нанесение ракетных ударов по группе кораблей противника не входя в их зону ПВО, но прорывать ПВО боевых кораблей пилотируемыми самолетами, это как-то странно звучит в 21 веке. А про "бомбовые удары" по кораблям противника это что-то вообще сродни простому самоубийству.
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