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08.03.2019
Российская газета

Видео: ВВС США показали первый полет секретного беспилотника

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Научно-исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL, Air Force Research laboratory) опубликовала видео первого полета секретного беспилотного ведомого XQ-58A Valkyrie, разработанного при участии Kratos Unmanned Aerial Systems.

Работа над летательным аппаратом велась 2,5 года, пишет The Drive. Первый полет занял 76 минут и был признан успешным: всего таких испытаний должно быть пять. У беспилотника оценят функционал бортового оборудования, аэродинамику, системы взлета и посадки.

Предположительно, аппарат рассчитан на дальность полета около двух тысяч миль (свыше трех тысяч километров), он может быть вооружен парой авиабомб малого калибра или средствами радиоэлектронной борьбы и наблюдения, а также может запускаться без взлетно-посадочной полосы. "Валькирия" обещает быть относительно недорогой и должна работать в комплексе с пилотируемыми истребителями.

- XQ-58A стал первым примером класса беспилотных летательных аппаратов, который определяют низкие закупочные и эксплуатационные расходы. При этом он меняет правила игры в плане боевых возможностей, - пообещал руководитель проекта XQ-58A в AFRL Дуг Щублевски.


Майя Бирюкова

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
AFRL
Kratos Defense
Проекты
БПЛА
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