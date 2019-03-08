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08.03.2019
Военное обозрение

У США нет плана противодействовать России в создании новых ракет

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Глава Европейского командования США генерал Кертис Скапаротти заявил, что у американский военных на данный момент нет плана воспрепятствовать России в создании ядерных ракет промежуточной дальности после окончания договора РСМД, которое произойдет через 5 месяцев.

Источник изображения: defense.gov

Скапаротти заявил во вторник комитету Сената США по вооруженным силам, что с того момента, как Вашингтон вышел из ДРСМД 1 февраля, Соединенные Штаты и их союзники продолжают рассматривать возможные варианты действий.

Мы сказали нашим союзникам по НАТО, что будем разрабатывать планы в сотрудничестве с ними. Мы начали эту работу. Однако на сегодняшний день у нас плана нет. Но я знаю, что мы работаем над разработкой такого плана

- сказал генерал Скапаротти.

Также он заявил, что Соединенные Штаты должны подумать о составлении нового договора с Россией, который мог бы установить ограничения и обеспечить стабильность, так как Россия - равный по силе соперник, который постоянно совершенствуется и бросает вызов США.

Однако, по мнению Скапаротти, Москва бросает вызов Вашингтону не только в ядерной сфере. Россия заключила договор с Турцией на поставку систем противоракетной обороны С-400, вызвав этим гнев и раздражение у США, которые расценивают такие действия, как посягательство на члена НАТО. Глава Европейского командования США заявил, что Вашингтон должен воздержаться от поставок истребителей пятого поколения F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара закупает системы ПРО у России.

1 февраля США вышли из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении соглашения. Москва в ответ на обвинения также официально приостановила участие в этом договоре, обвинив в свою очередь Вашингтон в нарушении ДРСМД. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что если США разместят в Европе новые ядерные ракеты, Россия будет вынуждена принять ответные меры.

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