США заподозрили в тайной отправке "Мстителей" в Сирию

США тайно задействовали в Сирии несколько малозаметных беспилотников серии Q-11 Avenger, пишет The Drive.

"Мы точно знаем, что небольшая группа "Мстителей" летает под прикрытием некоторого правительственного агентства и активно действует на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии", — пишет американское издание.

По мнению авторов материала, за отправкой Q-11 Avenger в Сирию могут стоять ЦРУ или ВВС. Издание отмечает, что такие малозаметные беспилотники могут выполнять разведывательные и ударные функции в районах, защищенных сирийскими или российскими системами противоракетной обороны (ПРО).

В The Drive сомневаются, что в Сирию были отправлены малозаметные ударные самолеты F-117 Nighthawk, как сообщалось в марте.

В том же месяце американские войска, входящие в Европейское командование Вооруженных сил США, развернули в Израиле комплекс ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

General Atomics Q-11 Avenger (Predator C) способен развивать скорость до 640 километров в час и перемещаться на высоте до 18 километров. В автономном полете беспилотник находится до 18 часов. Дрон, переносящий модульную нагрузку (контейнеры), получил, в частности, электро-оптическую систему наведения ALERT (Advanced Low-Observable Embedded Reconnaissance and Targeting) и радар Lynx. Также во внутреннем отсеке Q-11 Avenger могут размещаться бомбы с лазерным наведением.