Войти
08.03.2019
Lenta.ru

США заподозрили в тайной отправке "Мстителей" в Сирию

325
0
0
Вооруженный БЛА General Atomics Avenger (Predator C)
Вооруженный БЛА General Atomics Avenger (Predator C).
Источник изображения: financialexpress.com

США тайно задействовали в Сирии несколько малозаметных беспилотников серии Q-11 Avenger, пишет The Drive.

"Мы точно знаем, что небольшая группа "Мстителей" летает под прикрытием некоторого правительственного агентства и активно действует на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии", — пишет американское издание.

По мнению авторов материала, за отправкой Q-11 Avenger в Сирию могут стоять ЦРУ или ВВС. Издание отмечает, что такие малозаметные беспилотники могут выполнять разведывательные и ударные функции в районах, защищенных сирийскими или российскими системами противоракетной обороны (ПРО).

В The Drive сомневаются, что в Сирию были отправлены малозаметные ударные самолеты F-117 Nighthawk, как сообщалось в марте.

В том же месяце американские войска, входящие в Европейское командование Вооруженных сил США, развернули в Израиле комплекс ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

General Atomics Q-11 Avenger (Predator C) способен развивать скорость до 640 километров в час и перемещаться на высоте до 18 километров. В автономном полете беспилотник находится до 18 часов. Дрон, переносящий модульную нагрузку (контейнеры), получил, в частности, электро-оптическую систему наведения ALERT (Advanced Low-Observable Embedded Reconnaissance and Targeting) и радар Lynx. Также во внутреннем отсеке Q-11 Avenger могут размещаться бомбы с лазерным наведением.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Продукция
F-117
MQ-1 Predator
THAAD
Град РСЗО
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
Похожие новости
20.02.2019
Оружейный "барон" Персидского залива: как сотрудничают в военной сфере США и ОАЭ
29.03.2017
Первый русский дрон готов бомбить
29.11.2016
Великобритания приобретет американские ударные дроны Reaper за $1 млрд
11.06.2014
Беспилотники для Астаны
21.02.2011
Атака дронов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.03 09:22
  • 2
В НАТО заявили о подготовке России к "крупномасштабной войне"
  • 08.03 08:41
  • 58
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 08.03 08:03
  • 6
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 08.03 04:59
  • 1
Перспективные разработки не должны годами лежать в сейфах, заявил Путин
  • 08.03 04:16
  • 1
Авиация Балтфлота разбомбила корабли условного противника
  • 08.03 01:46
  • 1
В Белоруссии задумали запретить уклонистам выезжать за границу
  • 08.03 00:57
  • 4
Охрана Крымского моста усилена новыми катерами типа БК-16 Росгвардии
  • 08.03 00:42
  • 26
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 07.03 23:57
  • 11
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками
  • 07.03 23:35
  • 28
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 07.03 22:55
  • 6
Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн
  • 07.03 22:06
  • 3
Отставить разговоры: у военных отобрали смартфоны
  • 07.03 22:01
  • 4
Россия вводит правила прохода иностранных военных кораблей по Севморпути
  • 07.03 20:48
  • 3
Крымчанки впервые приняли участие в женском танковом биатлоне
  • 07.03 17:11
  • 1
Svenska Dagbladet (Швеция): "Искандер" — это гораздо больше, чем просто баллистическая ракета