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08.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Индия пригрозила Пакистану "страшными последствиями"

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Источник изображения: Adnan Abidi/Reuters

Индия потребовала от Пакистана немедленно прекратить обстрелы подконтрольной Нью-Дели территории спорного Кашмира, из-за которых погибли не менее четырех мирных жителей.

Представители армейского командования двух стран провели беседу по системе экстренной связи, во время которой Индия потребовала прекратить огонь через Линию контроля по мирным гражданам, передает ТАСС.

Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники, индийская сторона заявила, что продолжение обстрелов и провокаций обернутся для пакистанской стороны "страшными последствиями".

Источники также сообщили, что Пакистан разворачивает дополнительные войска и боевую технику вдоль Линии контроля, которая разделяет спорный Кашмир. По этой информации, Исламабад перебрасывает туда подразделения с афганской границы.

Напомним, отношения Индии и Пакистана обострились после того, как индийские ВВС нанеслиудар по тренировочному лагерю исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад". После этого Пакистан сбил самолет ВВС Индии, был арестован пилот. Индия заявляла, что также сбила самолет пакистанских ВВС.

Во вторник, 5 марта, Пакистан заявил о перехвате индийской подлодки. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о стремлении Индии показать Пакистану, "кто в море хозяин".


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Индия
Пакистан
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