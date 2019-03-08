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08.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

В НАТО заявили о подготовке России к "крупномасштабной войне"

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие во время тактических учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Георгий Зимарев

Сотрудники Оборонного колледжа Североатлантического альянса проанализировали российские учения "Восток-2018" и пришли к выводу, что Москва якобы готовится к "крупномасштабной войне".

Автор доклада, сотрудник Управления оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО Дейв Джонсон считает, что "Восток – 2018" обозначил 10-летний рубеж с начала проведения ежегодных стратегических учений в России.

"Возможности, продемонстрированные на учениях "Восток – 2018", были достигнуты за 10 лет твердого политического курса, увеличенных финансовых вливаний и целенаправленных действий по преобразованию российских вооруженных сил в комплексный инструмент, поддерживающий ревизионистские устремления Москвы", – говорится в документе, передает RT.

В документе делается акцент на мобилизационных возможностях российской армии. Отмечается, что кроме плановых военных учений в России регулярно проводятся внезапные проверки боевой готовности, которые направлены на предотвращение неожиданного нападения противника.

"На сегодняшний день Россия в состоянии достаточно быстро сконцентрировать крупные военные силы в любом районе вдоль своих границ под прикрытием ракетно-ядерных сил, а также мощных средств создания зон закрытого доступа "Восток – 2018", призванных помешать потенциальному противнику освобождать занятые Россией районы или проходить через них", – отмечается в докладе.

В целом, по мнению автора документа, "Восток-2018" — лишь "малая видимая часть" мероприятий по наращиванию военного потенциала страны для борьбы с противниками.

В феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расширение Североатлантического альянса на Восток не должно расцениваться как провокация против России.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
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2 комментария
№1
08.03.2019 04:03
Интересно, а США и Китай , по мнению автора, не готовятся к "крупномасштабной" войне? Если они тоже готовятся то, почему тогда Россия не должна готовится? Если же по мнению автора они не готовятся к такой войне, почему их расходы на оборону в разы больше российских, причем были такими и до того, как Россия начала модернизацию своих ВС? В последнее время у меня складывается устойчивое впечатление, что западные военные аналитики пишут свои исследования для людей которых они считают умственно неполноценными, поскольку уровень аргументации в этих исследованиях находится где-то между уровнем детского сада и начальной школы.
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№2
08.03.2019 09:22
Цитата, случайный прохожий сообщ. №1
что западные военные аналитики пишут свои исследования для людей которых они считают умственно неполноценными, поскольку уровень аргументации в этих исследованиях находится где-то между уровнем детского сада и начальной школы.

а где вы хотя бы раз читали работу военных аналитиков, а не статьи в популярных СМИ, которые распространяют пропаганду представителей правящего класса?

https://www.rbc.ru/business/07/03/2019/5c80cc3c9a7947125d24a97e
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