В НАТО заявили о подготовке России к "крупномасштабной войне"

Сотрудники Оборонного колледжа Североатлантического альянса проанализировали российские учения "Восток-2018" и пришли к выводу, что Москва якобы готовится к "крупномасштабной войне".

Автор доклада, сотрудник Управления оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО Дейв Джонсон считает, что "Восток – 2018" обозначил 10-летний рубеж с начала проведения ежегодных стратегических учений в России.

"Возможности, продемонстрированные на учениях "Восток – 2018", были достигнуты за 10 лет твердого политического курса, увеличенных финансовых вливаний и целенаправленных действий по преобразованию российских вооруженных сил в комплексный инструмент, поддерживающий ревизионистские устремления Москвы", – говорится в документе, передает RT.

В документе делается акцент на мобилизационных возможностях российской армии. Отмечается, что кроме плановых военных учений в России регулярно проводятся внезапные проверки боевой готовности, которые направлены на предотвращение неожиданного нападения противника.

"На сегодняшний день Россия в состоянии достаточно быстро сконцентрировать крупные военные силы в любом районе вдоль своих границ под прикрытием ракетно-ядерных сил, а также мощных средств создания зон закрытого доступа "Восток – 2018", призванных помешать потенциальному противнику освобождать занятые Россией районы или проходить через них", – отмечается в докладе.

В целом, по мнению автора документа, "Восток-2018" — лишь "малая видимая часть" мероприятий по наращиванию военного потенциала страны для борьбы с противниками.

В феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расширение Североатлантического альянса на Восток не должно расцениваться как провокация против России.

Алина Назарова