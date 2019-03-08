Войти
08.03.2019
ТАСС

NASA восстановило работоспособность орбитального телескопа Hubble после очередного сбоя

348
0
0
Орбитальный телескоп Hubble
Орбитальный телескоп Hubble.
Источник изображения: © NASA via AP

По словам специалистов, обсерватория способна продолжать исследования в течение еще нескольких лет

ТАСС, 7 марта. Работа основной фотокамеры орбитальной обсерватории Hubble, вышедшей из строя в конце февраля, полностью восстановлена. Об этом в четверг сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA восстановило работу основной исследовательской фотокамеры (Advanced Camera for Surveys, ACS) Hubble, работа которой была приостановлена 28 февраля, - отмечается на сайте управления. - С 6 марта ACS вновь в строю".

Как указали в NASA, отказ фотокамеры произошел после некорректного обновления ее программного обеспечения. На Hubble также установлены широкоугольная фотокамера и два спектрографа.

На телескопе за почти 29 лет работы неоднократно возникали технические проблемы. Так, в октябре 2018 года он был переведен на время в так называемый спящий режим из-за выхода из строя нескольких гироскопов. А в январе 2019 года у обсерватории отказала широкоугольная камера.

По мнению специалистов NASA, Hubble способен продолжать исследования в течение по меньшей мере еще нескольких лет. Как подчеркнул в январе руководитель проекта Hubble в Научном институте космических телескопов в Балтиморе (штат Мэриленд) Томас Браун, эксплуатационная надежность аппарата в целом до 2025 года составляет более 80%.

Выведенный в космос в апреле 1990 года Hubble, который назвали в честь астронома Эдвина Хаббла (1889-1953), оснащен зеркалом диаметром 2,4 м. Телескоп кружит на орбите высотой 565 км. Установленная на нем аппаратура позволяет осуществлять наблюдения в видимой части спектра, а также в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Проекты
ОБСЕ
Похожие новости
13.04.2018
Годовщину полета в космос Юрия Гагарина отметят в 48 странах традиционной "Юрьевой ночью"
17.02.2015
Обама поднимает научные ставки
05.08.2014
Россия не полетит на Марс с США
17.12.2013
Китайцы погнали "Зайца"
08.09.2011
Пресс-конференция c Владимиром Бабышкиным, главным конструктором НПО имени С.А. Лавочкина по опытно-конструкторской разработке "Спектр-Р"
29.07.2011
Заглянуть в дыру
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.03 09:22
  • 2
В НАТО заявили о подготовке России к "крупномасштабной войне"
  • 08.03 08:41
  • 58
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 08.03 08:03
  • 6
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 08.03 04:59
  • 1
Перспективные разработки не должны годами лежать в сейфах, заявил Путин
  • 08.03 04:16
  • 1
Авиация Балтфлота разбомбила корабли условного противника
  • 08.03 01:46
  • 1
В Белоруссии задумали запретить уклонистам выезжать за границу
  • 08.03 00:57
  • 4
Охрана Крымского моста усилена новыми катерами типа БК-16 Росгвардии
  • 08.03 00:42
  • 26
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 07.03 23:57
  • 11
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками
  • 07.03 23:35
  • 28
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 07.03 22:55
  • 6
Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн
  • 07.03 22:06
  • 3
Отставить разговоры: у военных отобрали смартфоны
  • 07.03 22:01
  • 4
Россия вводит правила прохода иностранных военных кораблей по Севморпути
  • 07.03 20:48
  • 3
Крымчанки впервые приняли участие в женском танковом биатлоне
  • 07.03 17:11
  • 1
Svenska Dagbladet (Швеция): "Искандер" — это гораздо больше, чем просто баллистическая ракета