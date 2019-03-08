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08.03.2019
Известия.ru

Конгресс США запретил использование бюджета в нарушение ДРСМД

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Younis Khaliq

Конгресс США представил законопроект, который запрещает Пентагону использовать средства из бюджета страны на испытание, закупку или развертывание оружия, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что представитель от штата Гавайи Тулси Габбард внесла законопроект на рассмотрение палаты представителей конгресса.

"Никакие бюджетные средства, выделенные министерству обороны... не могут быть предоставлены или затрачены на испытание, оценку, закупку или развертывание любых ракет, запрещенных ДРСМД (как если бы этот договор имел силу)", — говорится в тексте.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. Решение стало ответом на выход США из соглашения. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора в связи с наличием ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. При этом конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как РФ информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты.

Для того чтобы доказать безосновательность обвинений США и развеять опасения ряда западных стран, Минобороны России в ходе январского брифинга для иностранных военных атташе продемонстрировало выше упомянутую ракету с пусковой установкой, раскрыв характеристики вооружения.

В отличие от ничем не подкрепленных обвинений американской стороны Москва ранее представила неопровержимые доказательства прямых нарушений ДРСМД со стороны США. Речь, в частности, идет о развернутых в Европе американских пусковых установках Мk-41, которые входят в глобальную систему противоракетной обороны Aegis Ashore.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Иджис
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Путин Владимир
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