Минобороны РФ запускает программу модернизации вертолётов Ми-35М

Российское Министерство обороны приняло решение о начале масштабной программы модернизации вертолетов Ми-35М. Модернизированный вертолет получит индекс Ми-35МВ, сообщают "Известия" со ссылкой на военное ведомство.

Источник изображения: Минобороны РФ

Как пишет издание, принципиальное решение о запуске программы модернизации вертолетов уже принято. В настоящий момент идет подготовка технического задания для разработчиков и проектировщиков. Однако уже известно, что на модернизированный вертолет, получивший индекс Ми-35МВ и название "Суперкрокодил", будет установлена новая броня, новые двигатели, а также обзорно-прицельная система ОПС-24Н1, бортовой комплекс обороны от атак зенитных средств "Президент-С" и новый радар. В отношении вооружения данных пока нет.

Решение о модернизации Ми-35 было принято после изучения опыта применения этих винтокрылых машин в боевых действиях в Сирии, хотя до начала сирийской операции сообщалось о постепенном выводе Ми-35М из состава вооруженных сил России. Однако сирийский опыт показал, что эта машина по-прежнему является одним из лучших российских вертолетов и отказываться от нее нецелесообразно.

В Минобороны заявляют, что после обновления оборудования модернизированный Ми-35МВ превратится в современную летающую боевую машину десанта.