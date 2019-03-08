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08.03.2019
Российская газета

Минобороны опубликовало видео перехвата самолета-шпиона США

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Источник изображения: rg.ru

Минобороны России обнародовало видео перехвата американского самолета радиоэлектронной разведки RC-135. Видеозапись велась из кабины истребителя Су-27. На ней можно разглядеть маневры российского перехватчика.

Как сообщает пресс-служба военного ведомства, приближающийся к воздушным границам России неизвестный самолет был обнаружен средствами контроля над Балтийским морем. На перехват цели взлетел истребитель из состава дежурных сил ПВО.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик США RC-135", - говорится в официальном сообщении.

Перехватчик Су-27 сопровождал американский самолет-шпион до тех пор, пока он не удалился от государственной границы России. Выполнив задачу, пилот вернулся на аэродром базирования.

Отметим, что шестого марта у российских границ были обнаружены три иностранных военных летательных аппарата, в том числе тяжелый американский беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk. Он взлетел с авиабазы НАТО Сигонела на острове Сицилия, и пролетев через воздушное пространство ряда европейских стран, начал барражировать вдоль линии разграничения в Донбассе. Затем беспилотник провел разведку вдоль Крыма. Около Калининградской области был обнаружен британский самолет-шпион RC-135W Rivet Joint и самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции GIV SP.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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