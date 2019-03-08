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08.03.2019
Военное обозрение

Пентагон запросил средства на покупку израильского "Железного купола"

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Министерство обороны США все-таки намерено приобрести у Израиля несколько систем противовоздушной обороны "Железный купол". Как утверждает американский журнал Foreign Policy, Пентагон уже обратился в Конгрессу США с просьбой выделить средства на закупку комплексов.

Источник изображения: http://rbase.new-factoria.ru/

По сведениям издания, американские военные запросили у конгрессменов 370 млн долларов. Всего же на нужды Агенства по ПРО в Пентагоне планируют потратить в следующем финансовом году (начинается с 1 октября) 9,4 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Пентагон запрашивал разрешение Конгресса США на приобретение двух батарей израильской системы. По планам американских военных, две батареи ПВО Iron Dome, включающие в себя 12 пусковых установок, 240 ракет-перехватчиков, а также систему управления и радиолокационные станции, США должны получить к 2020 году, т.е. в течении текущего.

При этом утверждается, что израильская система "Железный Купол" может быть принята на вооружение американской армии по причине провала программы создания собственной системы ПВО на базе ракет AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder. Однако окончательное решение будет принято к 2023 году, заявили в Пентагоне.

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Страны
Израиль
США
Продукция
AIM-9
AMRAAM
Железный купол
Проекты
2020-й год
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