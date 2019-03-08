Летчики Балтфлота провели тренировку по уничтожению отряда кораблей "противника"

Калининград. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Морская авиация Балтийского флота (БФ) провела плановые учения, в ходе которых отрабатывалось уничтожение кораблей условного противника, сообщил "Интерфаксу" в четверг начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

"В ходе проведения плановых учебно-тренировочных полетов самолёты морской авиации Балтийского флота отработали задачи по уничтожению отряда боевых кораблей (ОБК) условного противника", - сказал он.

По информации Р.Мартова, в тренировке было задействовано семь самолётов морской авиации флота.

"В морских полигонах Балтийского флота многофункциональные истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24 выполнили боевые упражнения по преодолению системы противовоздушной обороны ОБК условного противника и нанесению ракетно-бомбового удара", - рассказал офицер.

Он отметил, что для осложнения отражения кораблями авиационного удара заходы на цель осуществлялись с различных направлений с одновременным маневрированием по скорости и высоте.

В качестве ОБК условного противника выступали боевые корабли Балтийского флота, в данный момент выполняющие задачи в море, пояснил Р.Мартов.