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08.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Танк "Армата" решили оборудовать санузлом

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Источник изображения: Владимир Сергеев/РИА Новости

Конструкторы-танкостроители решили проблему отсутствия удобств в танках: в тяжелых машинах, созданных на платформе "Армата", появились санузлы, сообщил директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов.

Баранов сообщил, что одной из особенностей службы танкистов является длительность непрерывного пребывания внутри боевой машины, и основное ограничение здесь – отсутствие возможности "справлять естественные надобности", передает ТАСС.

То есть в танке есть "вода и сухой паек", однако "все остальное (...) не предусмотрено".

Эту проблему "удалось решить только в машинах на платформе "Армата".

По его словам, в данном танке "изначально предусмотрена возможность длительного выполнения экипажем боевых задач, поэтому в нем есть так называемое устройство СЖО – средство жизнеобеспечения или, проще говоря, туалет".

"Армата" – это тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин.

Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично продемонстрирован на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года.

Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.

Ранее стало известно о российской разработке "конкурента "Арматы".

До этого сообщалось, что французы создали пушку "для уничтожения "Арматы".


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Франция
Продукция
Армата
Компании
КБТМ Омск
Сухой ПАО
УКБТМ
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