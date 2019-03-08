Водолазные специалисты ВМФ используют российское водолазное снаряжение СВУ-5 в ходе проведения конкурса "Глубина-2019"

ЦАМТО, 7 марта. Участники всеармейского этапа конкурса водолазного мастерства "Глубина-2019" используют водолазное снаряжение СВУ-5 отечественного производства, состоящее на вооружении подразделений и частей Военно-морского флота России.

СВУ-5, представляет собой комплект, состоящий из легкого и тяжелого водолазного снаряжения, который в полной мере отвечает требованию простоты и надежности. СВУ-5-1 является снаряжением шлангового типа в комплектации с водолазным шлемом, а СВУ-5-2 сконструировано по автономному типу в комплектации с полнолицевой водолазной маской.

Типовой комплект снаряжения СВУ-5 предназначен для обеспечения жизнедеятельности водолаза при выполнении подводно-технических, аварийно-спасательных и других видов водолазных работ на глубинах до 60 м при температуре воды от -2 до +35 град. С. Снаряжение работоспособно при длительном использовании в пресной и соленой воде, в том числе с повышенным содержанием нефтепродуктов. Немаловажно, что снаряжение оснащается системой связи, освещения и на ней можно размещать аппаратуру видеоконтроля.

Оба типа снаряжения позволяют объективно оценивать индивидуальное мастерство участников всеармейского этапа конкурса "Глубина-2019" при выполнении различных подводно-технических работ, вошедших в соревновательную программу. В частности – таких, как сварка, резка металла под в водой, выполнение технических работ в ограниченном пространстве и многих других, применимых в повседневной деятельности.

В соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Владимира Королева в период с 1 по 13 марта 2019 года на базе учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Военно-морского флота, г.Севастополь) 907 объединенного учебного центра Военно-морского флота проводится всеармейский этап Армейских международных игр "Глубина-2019".

Команда-победитель будет удостоена чести представлять Военно-морской флот России на международном этапе соревнований, который состоится в августе 2019 года, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.