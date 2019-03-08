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08.03.2019
ЦАМТО

Компания LOTN завершила ремонт второго вертолета Ми-17В-5 ВС Афганистана

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Источник изображения: Фото: lotn.sk

ЦАМТО, 7 марта. Компания LOTN (Letecke opravovne Trencin) готова поставить Военно-воздушным силам Афганистана следующий вертолет Ми-17В-5, прошедший капитальный ремонт на ее предприятии.

Как уточняет Министерство обороны Словакии, это второй Ми-17В-5, который компания отремонтировала в рамках контракта, подписанного с Агентством поддержки и приобретений НАТО (NSPA).

Как заявлено, несмотря на существование санкций, наложенных на Российскую Федерацию, и действуя в полном соответствии со всеми международными и национальными нормативными правовыми актами, LOTN продолжает выполнять ремонт вертолетов типа Ми-17 для своих заказчиков. Капитальный ремонт российских вертолетов типа Ми-17 является долгосрочной программой, которая осуществляется в сотрудничестве с российскими производственными компаниями и Московским вертолетным заводом им. М.Л.Миля.

Министр обороны Словакии Петер Гайдош недавно посетил компанию в Тренчине для контроля выполнения контракта между LOTN и NSPA.

Как сообщал ЦАМТО, Агентство поддержки и приобретений НАТО (NSPA) объявило тендер на проведение ремонта вертолетов Ми-17В-5 Афганской Национальной Армии в декабре 2015 года. Свои предложения претенденты представили к 27 января 2016 года. В конкурсе, помимо LOTN, приняли участие чешская LOM, литовские Helisota и AVIABALTIKA AVIATION, болгарская AVIONAMS JSC и американская AAL-USA.

26 октября 2016 года по результатам проведенного тендера NSPA заключило контракт на обеспечение обслуживания и капитального ремонта Ми-17В-5 с предприятием LOTN. Требования тендера не включали работы на вертолетах, поврежденных в бою.

Как сообщали словацкие СМИ, в зависимости от потребности в рамках контракта LOTN должна отремонтировать от 10 до 36 Ми-17В-5. При этом стоимость контракта может составить до 110 млн. евро (122 млн. долл.). По заявлению национальных СМИ, этот контракт "спас" предприятие, которое находилось не в лучшем финансовом положении.

Ремонт первого вертолета Ми-17В-5 ВС Афганистана был завершен LOTN в июле 2018 года.

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