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08.03.2019
ЦАМТО

Эрдоган допустил покупку комплексов С-500

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ЗРС С-400 "Триумф"
ЗРС С-400 "Триумф" (по классификации НАТО - SA-21).
Источник изображения: Фото пользователя ВПК.name

ЦАМТО, 7 марта. Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган допустил, что заключит с Россией (очевидно, что президент имел в виду отдаленную перспективу – ред.) сделку по закупке ракетных комплексов С-500.

При этом турецкий лидер отметил, что сделка по С-400 закончена и шагов назад быть не может, передает "РИА Новости".

"Все обговорено, согласовано, от кредитных условий до совместного производства, подписи поставлены, шагов назад быть не может. Это будет безнравственно... Надеюсь, в июле получим первую партию С-400", – сказал Эрдоган в эфире телеканала 24 TV.

Как напоминает агентство, накануне Госдеп США вновь заявил, что покупка Турцией С-400 может привести к отказу от предоставления ей передовых технологий, приостановке ее участия в программе создания американских истребителей пятого поколения F-35 и санкциям.

Эрдоган отметил, что покупку у США ЗРК Patriot Турция обсуждала еще с Бараком Обамой.

"С уважаемым (президентом США Дональдом) Трампом тоже обсуждали. Мы им сказали: если можете дать – давайте. Совместное производство, передача технологий – непреложное условие. А то получится: "Мы тебе дадим, но ключ будет у нас". Прошу прощения, но так дело не пойдет", – добавил турецкий лидер.

Заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции ЗРК С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot.

Власти Турции заняли в этом вопросе твердую позицию и не планируют отказываться от С-400 даже при покупке Patriot – эти темы, по мнению администрации, "не связаны между собой".

Речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 млрд. долл. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть – за счет российского кредита. По словам вице-премьера Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки, отмечает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
С-500
Персоны
Барак Обама
Борисов Юрий
Эрдоган Реджеп
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