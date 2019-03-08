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08.03.2019
ТАСС

Развлекательный космический кластер могут построить под Нижним Новгородом

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Павел Пушкин
Павел Пушкин.
Источник изображения: © Павел Пушкин/facebook.com

Гендиректор компании-разработчика проекта космического туризма "КосмоКурс" Павел Пушкин отметил, что на данный момент определяется формат сотрудничества с Нижегородской областью

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Туристическо-развлекательный космический кластер может появиться в Нижегородской области. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный директор компании-разработчика проекта космического туризма "КосмоКурс" Павел Пушкин.

"На данный момент формат [сотрудничества с Нижегородской областью по строительству космодрома] определяется, в том числе рассматривается формат, где будет сделан туристическо-развлекательный космический кластер, а мы там будем всего лишь частью", - отметил Пушкин в ответ на вопрос, будет ли земельный участок взят в аренду или станет собственностью.

Он выразил надежду, что форма взаимодействия будет определена в течение полугода.

Ранее Пушкин сказал ТАСС о заключении соглашения с Нижегородской областью о взаимодействии в рамках программы создания частного космодрома. Эту информацию ТАСС подтвердили и в пресс-службе региона. По словам Пушкина, материалы по проекту на днях были направлены в Роскосмос для согласования. Однако в госкорпорации сообщили ТАСС, что еще не получали документы.

Ранее источник сообщил ТАСС, что для строительства космодрома было выбрано несколько участков в Нижегородской области. Окончательный вариант определится после согласования.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
Компании
Роскосмос
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