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08.03.2019
Военно-промышленный курьер

Эрдоган уже хочет "пятисотые"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сделку по приобретению у России зенитных ракетных комплексов С-400 можно считать завершенным делом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как передает Reuters, по словам Эрдогана, "шагов назад быть не может". Более того, он не исключил, что Анкара начнет с Москвой переговоры и по покупке С-500.

Накануне, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, как передаёт агентство Anadolu, заявил, что оказываемое на Анкару в связи с покупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400 давление Соединённых Штатов является "неправомочным", и третьи страны не должны вмешиваться в этот вопрос.

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Страны
Россия
Турция
Продукция
Anadolu УДК
С-400 Триумф
С-500
Персоны
Эрдоган Реджеп
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