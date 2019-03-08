Эрдоган уже хочет "пятисотые"

Сделку по приобретению у России зенитных ракетных комплексов С-400 можно считать завершенным делом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как передает Reuters, по словам Эрдогана, "шагов назад быть не может". Более того, он не исключил, что Анкара начнет с Москвой переговоры и по покупке С-500.

Накануне, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, как передаёт агентство Anadolu, заявил, что оказываемое на Анкару в связи с покупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400 давление Соединённых Штатов является "неправомочным", и третьи страны не должны вмешиваться в этот вопрос.