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08.03.2019
Военно-промышленный курьер

Лавров: После разрыва ДРСМД Россия будет зеркально размещать ракеты

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия оставляет за собой право на ответ, если США начнут размещать запрещенные Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) ракеты в регионах мира.

Об этом заявил министр иностранных дел РосииСергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

"Когда США приняли решение приостановить выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности и одновременно начали официальную процедуру юридического выхода из этого договора, Владимир Путин сказал, что мы будем действовать зеркально: американцы приостанавливают выполнение своих обязательств и мы тоже выполнение своих обязательств по договору приостанавливаем. Но когда шесть месяцев, которые отведены по договору для процедуры выхода, истекут, этот договор просто исчезнет из международно-правового поля.

Президент подчеркнул, что, если США, выйдя из этого договора и развязав себе руки, начнут развёртывать пока ещё запрещённые договором ракеты в той или иной части мира, где бы ни появились такие ракеты американского производства, мы оставляем за собой право сделать то же самое, с тем чтобы в том же регионе появились и наши ракеты", - отметил министр.

Лавров заметил, что это не выбор российской стороны, - это выбор США.

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Страны
ОАЭ
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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