Остановить колосса: в Швеции оценили возможности "Искандера"

В Швеции озаботились покупкой систем "Пэтриот", чтобы защититься от гипотетических ракетных ударов России. Вот только справятся ли они с "Искандером", если учесть, что многие характеристики комплекса до сих пор засекречены?

Портал ИноСМИ опубликовал перевод статьи "Искандер - гораздо больше, чем просто баллистическая ракета" издания "Svenska Dagbladet" (Швеция).

По мнению автора Робина Хэггблума, мало о каком оружии пишут так часто, как об этом. Дело тут и в определенной интриге - все характеристики "Искандера" до конца не раскрыты. И в том, что противостоять баллистическими ракетами очень трудно, а этот комплекс "свидетельствует о совершенно новом уровне военного потенциала России".

Он отмечает, что на подлете к земле, ракета достигает очень больших скоростей - 2-3 километра в секунду.

"Чтобы сбить ракету на такой скорости, нужна как можно более продвинутая система ПВО, расположенная очень близко к цели. Ракеты системы "Пэтриот" (Patriot) способны сбивать "Искандеры", но их эффективность спорна", - поясняет автор.

Ссылаясь на официальные данные, журналист пишет, что вес "Искандера" - 700 килограммов, а дальность действия - 400-500 километров.

Однако эти параметры в Швеции ставят под сомнение. В частности, профессор Стефан Форсс полагает, что помимо обычной боеголовки с взрывчатым веществом, для нее существуют также тяжелые проникающие боеголовки весом в 1300 килограмм.

Впрочем, и обычный 700-килограмовый "Искандер" может нанести большой урон, если столкнется с другой ракетой в десяти метрах от указанной цели".

Автор задается вопросом, как же защититься от этих колоссов, если они градом посыплются на стратегические цели?

Швеция делает ставку на системы "Пэтриот", которые планирует закупить. Они считаются эффективными как против самолетов и крылатых ракет на расстоянии до 100 километров, так и против баллистических ракет на маленьких дистанциях.

Но и цена "Патриота", считает автор, высока - 20-30 миллиардов крон. К примеру, в Финляндии от американских систем отказались из-за их дороговизны, честно признавшись, что в случае конфликта им "придется смириться с несколькими ударами "Искандера".

В статье говорится, что сейчас российская армия обладает 10-12 бригадами с "Искандерами". У каждой из которых по 12 самоходных пусковых установок с двумя ракетами на каждой. Следовательно, за раз можно выпустить 288 ракет "Искандер". При условии, что все установки будут нацелены на одного противника. Однако автор считает такую ситуацию нереалистичной.

И все же даже сотня ракет "Искандер", уверен он, создаст Финляндии проблемы.

Но не стоит считать, что финская армия настроена совершенно фаталистически. Она полагается на крылатые ракеты AGM-158 JASSM, которые, теоретически, могут нейтрализовать "Искандер-М" прежде, чем он выстрелит.

Только есть одно но: российский комплекс мобилен, и надо иметь актуальную информацию о его местонахождении, чтобы попасть в цель.

Но и на этом его возможности не исчерпываются. Робин Хэггблум высказывает подозрение, что "Искандер-К" способен стрелять крылатыми ракетами "Калибр". А это еще один вид угрозы.

Автор уверен, что "Калибр" для скандинавских стран создает проблему не меньшую, чем "Искандер-М". Ведь они находится в зоне досягаемости Балтийского и Северного флотов России.

В финале эксперт оставляет читателя перед дилеммой: какой путь организации ПВО более верный: шведский или финский?

В первом случае ставка делается на системы "Пэтриот", умеющие сбивать баллистические ракеты, но настолько дорогие, что много их не закупишь.

Во втором случае предпочтение отдается обороне против крылатых ракет, самолетов и вертолетов. При этом финны имеют больше огневых единиц.

Эксперт полагает, каким бы ни был ответ, для обеих стран пугающе актуально звучит старая поговорка "быть бедным дорого".

Олег Корякин