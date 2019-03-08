СМИ Киева назвали перебежчицу ДНР "боевым матрасом" и заявили об амнистии

Украинские СМИ продолжают смаковать переходы на сторону ВСУ бывших представительниц Народной милиции ЛДНР. Называя связавшихся со Службой безопасности Украины "боевыми матрасами", украинские СМИ и блогосфера объявляют, что теперь "у них всё будет хорошо, и их ждёт амнистия". Это во многом напоминает пропагандистские листовки немецко-фашистских войск времён Великой Отечественной войны, когда предлагалось сдаваться и получить "еду, воду, кров и гарантированную сохранность жизни с возможностью служить фюреру".

Источник изображения: YouTube

На сей раз украинские СМИ говорят о перебежчице по имени Маргарита Пономаренко (Торосян). Ей 28 лет. Заявлено, что она имела отношения с командиром 1-й танковой роты территориальной обороны 11 омсб Александром Тарбаевым. По словам Пономаренко (опять-таки, исходя из украинских публикаций), она "разочаровалась в идеях Новороссии и поняла, что её кинули".

Из материалов в украинской блогосфере:

Она решила не ломать себе жизнь и списалась с СБУ.

Заявлено, что представительница ВС ДНР похитила флешку, на которой якобы содержатся все данные о военнослужащих упомянутого танкового подразделения НМ ДНР и о самом подразделении, включая количество танков, ФИО солдат и офицеров, позывные, контактные данные и распорядок дня.

Далее СМИ Украины представляют "социальную рекламу" от СБУ под лозунгом "Тебя ждут дома" с контактными телефонами для тех, кто хочет дезертировать из рядов Народной милиции ЛНР и ДНР.

В связи с переходом двух женщин-военнослужащих на сторону Киева в среде украинских радикалов царит восторг. О том факте, что буквально еженедельно на сторону ЛДНР переходят украинские военнослужащие с личными данными сослуживцев, а иногда и с личным оружием, в Киеве предпочитают не говорить. Молчат по этому поводу и "правдолюбивые" украинские блогеры.