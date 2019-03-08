ВМС США объявили конкурс на 10 перспективных ракетных фрегатов

Системное командование военно-морского флота США (NAVSEA) выпустило запрос предложения на постройку 10 из 20 перспективных многоцелевых ракетных фрегатов, известных как FFG(X).

Источник изображения: Austal

Тримаран ближней береговой зоны постройки компании Austal

Согласно уведомлению, Системное командование (NAVSEA) намеревается подать заявку на проведение открытого конкурса в четвертом квартале 2019 финансового года. Тендер предполагает проектирование и строительство фрегатов, которые должны стать дешевой альтернативой эсминцам "Арли Берк" с одной стороны, и превышать возможности слабо вооруженных кораблей ближней береговой зоны с другой.

Программа FFG(X) является одной из наиболее приоритетных для ВМС Соединенных Штатов. Флот США планирует построить в общей сложности двадцать кораблей FFG(X) в соответствии с отчетом Конгресса за 2019 финансовый год о ежегодном долгосрочном плане строительства военно-морских судов.

Предполагается, что новые много целевые фрегаты будут нести пусковые установки зенитных ракет Mk.41 емкостью от 16 до 32 ячеек. "Арли Берк" несут 96, и стоят в два раза выше, чем запланированная стоимость новых фрегатов (порядка 800-950 миллионов). Также NAVSEA заинтересовано в наличии на FFG(X) противокорабельных ракет в схожих пределах.

Текущий профиль поставки для FFG(X) предусматривает, что ВМФ закупает один корабль в 2020 финансовом году и еще один в 2021, а затем два корабля в год в течение всего действия программы.

В рамках концепции распределенных морских операций военно-морского флота малая надводная боевая единица FFG (X) расширит оперативные возможности флота, позволяя освободить более крупные корабли от текущих операций, не связанных напрямую с крупными военными действиями.

Военно-морским силам США нужен фрегат, который сможет стать кораблем сопровождения авианосцев и иметь системы и сенсоры, объединенные в единую сеть с остальным флотом, для того чтобы расширить общие тактические возможности авианосной группы. Универсальность корабля предполагает, что он сможет как стать частью сетецентрических боевых действий, так и проводить автономные операции.

Изначально шесть судостроительных компаний представили свое концептуальное видение FFG(X). 16 февраля 2018 года Военно-морской флот объявил, что из этих предложений было выбрано пять: они получили контракты на сумму 15 миллионов долларов для дальнейшей разработки проектной документации. Первый этап преодолели Austal USA (они строят тримараны в рамках программы кораблей ближней береговой зоны), Fincantieri Marine Group, General Dynamics, Huntington Ingalls Industries и Lockheed Martin. Atlas North America представила MEKO A-200, вариацию известной немецкой платформы, одна она не прошла отборочный тур.