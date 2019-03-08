National Interest (США): почему Индия отправила на перехват пакистанских F-16 старые МиГ-21?

Индийские ВВС выступили в защиту своего решения направить старые истребители МиГ-21 против гораздо более современных пакистанских F-16 во время недавних столкновений, пишет «Нэшнл Интерест». Индия пытается обновить многочисленный флот старых российских военных самолетов. В 2018 году на вооружении ВВС страны находились 244 истребителя МиГ-21, выпущенных в 1960-е годы, отмечает издание.

Индийские ВВС выступили в защиту своего решения направить старые истребители МиГ-21 против гораздо более современных пакистанских F-16 во время недавних столкновений в воздухе. 26 февраля 2019 года индийские самолеты пересекли линию контроля на границе Индии с Пакистаном и нанесли бомбовый удар по цели, которую в Нью-Дели назвали тренировочным лагерем террористов вблизи населенного пункта Балакот.

После бомбового удара начались воздушные бои, продолжавшиеся на протяжении нескольких дней. Как заявили в Нью-Дели, 27 февраля 2019 года истребители F-16 и другие самолеты пакистанских ВВС пересекли линию контроля, чтобы нанести удары по позициям индийских сил.

По сообщению правительства Индии, индийским МиГ-21 и другим истребителям удалось перехватить пакистанские самолеты и уничтожить один F-16, в результате чего его пилот погиб. Как утверждает Исламабад, пакистанские ВВС сбили два истребителя Миг-21, но Нью-Дели потерял только один самолет.

Пакистанские войска захватили пилота МиГ-21, командира авиационного звена Абхинандана Вартхамана (Abhinandan Varthaman), и удерживали его в течение двух дней, после чего передали представителям индийских властей.

Несмотря на то, что индийские истребители МиГ-21 прошли существенную модернизацию, они эксплуатируются уже более 30 лет. А пакистанский F-16, сбитый индийскими ВВС, якобы представляет собой модификацию Block 52D этих истребителей, которые Исламабад закупил в США в 2005 году.

"Истребители МиГ-21 находятся у нас на вооружении, и почему же нам их не использовать?" - задал риторический вопрос начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа (Birender Singh Dhanoa), отвечая на вопрос журналистов о неравенстве сил, задействованных в воздушных боях.

Справедливости ради следует отметить, что в 1990-е годы Индия модернизировала свои истребители МиГ-21 до стандарта "Бизон", оснастив их бортовой электроникой западного образца, новыми РЛС и приемниками системы оповещения, обеспечив их совместимость с современными ракетами. "[У них] усовершенствована система управления вооружением, они совместимы с современными ракетами "воздух-воздух"", - отметил Дханоа.

Но основная причина того, что Индия отправила в бой истребители МиГ-21, заключается в том, что этот вид самолетов по-прежнему является одним из самых многочисленных в индийских ВВС. "Мы задействуем в бою все самолеты, находящиеся у нас на вооружении", - сказал Дханоа.

Действительно, в воздушном бою, в котором были сбиты МиГ-21 и F-16, с обеих сторон участвовали смешанные группы, состоявшие из старых и новых истребителей.

"МиГ-21, который был сбит 27 февраля 2019 года, входил в состав группы из восьми индийских истребителей, среди которых были четыре многоцелевых истребителя Су-30, два модернизированных многоцелевых истребителя "Мираж" 2000 (Dassault Mirage 2000) и два истребителя Миг-21 "Бизон". Они были отправлены на перехват группы из 24 самолетов [ВВС Пакистана], состоявшей из восьми истребителей F-16, четырех многоцелевых истребителей "Мираж" III (Dassault Mirage III) и четырех истребителей JF-17 "Тандер" (Thunder)", - сообщил на портале The Aviationist Дэвид Сенчиотти (David Cenciotti).

Индия на протяжении многих лет всячески пытается обновить многочисленный флот старых российских военных самолетов. В 2018 году на вооружении ВВС Индии находились 244 истребителя МиГ-21, выпущенных в 1960-е годы, и 84 самолета МиГ-27, "возраст" которых - лишь немногим меньше.

МиГ-21, в частности, отличается довольно высокой аварийностью. С тех пор, как в 1963 году на вооружение индийских ВВС поступил первый из 874 истребителей МиГ-21С, разбились около 490 самолетов, в результате чего погибло около 200 летчиков.

Правительство Индии намерено выделить около 18 миллиардов долларов на производство 115 новых истребителей взамен старых.

Новые самолеты будут использоваться наряду с европейскими "Ягуарами" (Jaguar), французскими "Миражами" 2000 и "Рафалями" (Dassault Rafale), российскими МиГ-29 и Су-30, а также собственными индийскими истребителями "Теджас" (Tejas) в составе парка, который в компании "Локхид" (Lockheed Martin) назвали "крупнейшей в мире экосистемой истребителей".

Для формирования нового парка из 115 самолетов рассматриваются истребители, выпускаемые различными компаниями. Среди "конкурентов" - модернизированный F-16, который "Локхид Мартин" называет "F-21", палубный многоцелевой истребитель F/A-18E/F "Супер Хорнет" (F/A-18E/F Super Hornet) компании "Боинг" (Boeing), "Рафаэль", многоцелевой истребитель-еврофайтер "Тайфун" (Typhoon), шведский многоцелевой истребитель "Грипен-Е" (Gripen E), а также российские МиГ-35 и Су-35. Индийские компании будут собирать новые самолеты по лицензии.

При этом Россия хочет продать Индии комплекты для модернизации Су-30, стоящих на вооружении индийских ВВС. Су-30СМ будут обладать преимуществами за счет многих систем, которые ОКБ Сухого разработало для нового Су-35.

Из-за имеющихся в Нью-Дели сложностей, связанных с приобретением, не исключено, что индийские ВВС будут вынуждены годами или даже десятилетиями эксплуатировать неоднородный парк, состоящий из старых и новых истребителей.

Нет причин считать, что эти разнородные силы не могут быть эффективными в воздушном бою, объяснил Сенчиотти. В определенных обстоятельствах старый истребитель, такой как МиГ-21, может быть мощным боевым средством.

Более современная и боеспособная система вооружения (в данном случае F-16 пакистанских ВВС) побеждает не всегда. Необходимо учитывать несколько факторов: навыки пилота, поддержка со стороны других боевых средств (в том числе истребителей и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения), наземных радаров и так далее.

Прежде всего, важную роль играют [правила ведения боевых действий] - если правила ведения боя требуют достоверного [визуального опознавания] противника, возможно, истребитель будет вынужден приблизиться на расстояние [прямой видимости], на котором МиГ-21 может быть особенно опасным.

Дэвид Экс (David Axe)

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