Японские вертолеты ОН-1 возобновили полеты после четырехлетнего перерыва

Как сообщает веб-ресурс Scramble Magazine , 1 марта 2019 года были возобновлены полеты разведывательно-боевых вертолетов японского производства Kawasaki OH-1 армейской авиации Сухопутных сил самообороны Японии после четырехлетнего перерыва. Полеты ОН-1 были запрещены после произошедшей 17 февраля 2015 года аварии вертолета с бортовым номером "32634", упавшего в море у Сирахамэ (префектура Вакаяма) ввиду разрушения одного из двигателей и последовавшего выхода из строя второго двигателя.

Один из возобновивших полеты после четырехлетнего перерыва разведывательно-боевых вертолетов японского производства Kawasaki OH-1 (бортовой номер "32604") из состава Школы армейской авиации Сухопутных сил самообороны Японии. Акено, 03.03.2019 (с) twitter.com/NikonskyF16

Обследование поднятого со дна вертолета показало, что авария произошла вследствие разрушения турбины высокого давления турбовального двигателя Mitsubishi TS1-M-10. Видимо, данный дефект был сочтен общим для всех двигателей этого типа, что повлекло в 2018 году доработку всех двигателей на всех оставшихся в Силах самообороны 37 вертолетах ОН-1. Все это время полеты этих вертолетов не осуществлялись.

1 марта 2019 года были возобновлены полеты ОН-1 только в учебно-боевой эскадрилье (Hiko Jikkentai) Школы армейской авиации Сухопутных сил самообороны Японии в Акено (префектура Миэ), что вызвано необходимостью обеспечить переподготовку экипажей этих вертолетов после длительного перерыва в полетах. В строевых частях армейской авиации, оснащенных вертолетами ОН-1 (звенья управления штатной численностью по шесть машин в пяти противотанковых вертолетных батальонах, приданных полевым армиям), полеты на этих машинах пока что не возобновлялись.

Напомним, что оригинальный по конструкции специализированный разведывательно-боевой вертолет ОН-1 (неофициальное название Ninja) с максимальным взлетным весом 4 тонны был разработан японской корпорацией Kawasaki Heawy Industries. Вертолет находился в серийном производстве с 1999 года, но темпы закупок машины армейской авиацией Сил самообороны Японии были весьма низкими, и к 2013 году было поставлено всего четыре прототипа (также переданных армейской авиации) и 34 серийных вертолета, хотя общие потребности заявлялись до 200 единиц. Дальнейшие закупки были приостановлены еще до аварии и будущее программы сейчас неопределенно. На базе ОН-1 корпорацией Kawasaki предлагался к созданию полноценный боевой вертолет "легкого" класса OH-1-Kai (AH-2), а также многоцелевой вертолет, однако эти проекты не были приняты министерством обороны Японии.

ОН-1 имел весьма новаторские элементы конструкции, включая широкое применение композиционных материалов, электродистанционную систему управления, двигатели полностью японской разработки Mitsubishi TS1-M-10, и др. Однако свертывание программы закупок ОН-1 косвенно свидетельствует о неудовлетворенности японской армейской авиации характеристиками машины. Хотя заявлялось, что ОН-1 способен применять ПТУР, фактически основным вооружением строевых вертолетов выступают четыре ракеты типа 91 класса "воздух-воздух" ближнего действия на основе ракет японского переносного ЗРК - таким образом, ОН-1 отчасти рассматривается в качестве своего рода вертолета-истребителя.

Один из возобновивших полеты после четырехлетнего перерыва разведывательно-боевых вертолетов японского производства Kawasaki OH-1 (бортовой номер "32604") из состава Школы армейской авиации Сухопутных сил самообороны Японии. Акено, 03-05.03.2019 (с) twitter.com/NikonskyF16