Войти
08.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Ракетные комплексы "Ярс" и "Тополь-М" получили российский колесный тягач

353
0
0
Источник изображения: кадр из видео

Семейство высокомобильных модульных электрошасси "Платформа-О" по рекомендации госкомиссии принято на снабжение Вооруженных сил России после успешного завершения госиспытаний, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, в рамках первой партии в Вооруженные силы России поступят пять образцов из семейства "Платформы-О", разработанных ПАО "Камаз" и изготовленных на площадке АО "Ремдизель", передает ТАСС.

В оборонно-промышленном комплексе уточнили, что речь идет о машинах грузоподъемностью 25, 50 и 85 т с колесными формулами 8х8, 12х12 и 16х16, а также о тяжелом седельном и балластном тягачах (8х8) для транспортирования военной техники массой до 165 т и буксирования прицепных систем и самолетов до 400 т.

"Платформа-О" оснащена электромоторами для каждого колеса, не имеет сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, приводных валов, дифференциалов, что серьезно снижает его вес. Машина имеет режим так называемого крабового хода: все колеса поворачиваются в одну сторону, что позволяет двигаться почти боком.

Согласно планам Минобороны, в перспективе произойдет постепенный переход оснащения российских подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс" от многоосных шасси производства Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) на отечественные электрошасси, созданные в рамках опытно-конструкторской работы "Платформа-О".

Напомним, в августе прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении госиспытаний новейшего отечественного тягача для стратегических ракетных комплексов на базе КамАЗа – "Платформа-О".

Вскоре после этого советник гендиректора КамАЗа, руководитель проекта "Платформа-О" Владислав Полонский назвал срок, к которому зависимость стратегических ядерных сил России от продукции МЗКТ будет ликвидирована.


Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
КАМАЗ
МЗКТ
Минoбороны РФ
Ремдизель
Персоны
Полонский Владислав
Шойгу Сергей
Проекты
Платформа
Ядерный щит
Похожие новости
18.09.2018
МЗКТ или КамАЗ – битва тягачей или распил бюджета
13.09.2018
Серийное производство шасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" начнется после 2023 года
07.09.2018
Российские шасси для "Тополей-М" и "Ярсов" примут на вооружение в 2018 году
31.10.2016
"Полагаю, Когогин будет просить аудиенции Путина": кто ответит за "ядерную" сороконожку?
15.07.2016
Сергей Шойгу занес сапог над челнинской «ядерной» сороконожкой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.03 09:22
  • 2
В НАТО заявили о подготовке России к "крупномасштабной войне"
  • 08.03 08:41
  • 58
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 08.03 08:03
  • 6
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 08.03 04:59
  • 1
Перспективные разработки не должны годами лежать в сейфах, заявил Путин
  • 08.03 04:16
  • 1
Авиация Балтфлота разбомбила корабли условного противника
  • 08.03 01:46
  • 1
В Белоруссии задумали запретить уклонистам выезжать за границу
  • 08.03 00:57
  • 4
Охрана Крымского моста усилена новыми катерами типа БК-16 Росгвардии
  • 08.03 00:42
  • 26
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 07.03 23:57
  • 11
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками
  • 07.03 23:35
  • 28
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 07.03 22:55
  • 6
Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн
  • 07.03 22:06
  • 3
Отставить разговоры: у военных отобрали смартфоны
  • 07.03 22:01
  • 4
Россия вводит правила прохода иностранных военных кораблей по Севморпути
  • 07.03 20:48
  • 3
Крымчанки впервые приняли участие в женском танковом биатлоне
  • 07.03 17:11
  • 1
Svenska Dagbladet (Швеция): "Искандер" — это гораздо больше, чем просто баллистическая ракета