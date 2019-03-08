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08.03.2019
ИноСМИ

Business Insider (США): Россия сможет уничтожить Ф-35, продав Турции систему ПРО

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Тренировочный полет американских малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35
Тренировочный полет американских малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Источник изображения: © U.S. Air Force / Staff Sgt. Andrew Lee

Турция, союзник США по НАТО, похоже, готова предоставить России подробные характеристики американского Ф-35, что позволит российским военным решить вопросы противодействия и уничтожения самолета-невидимки. Такая ситуация, по мнению американских военных, может возникнуть, если Турция получит в свое распоряжение одновременно и российскую систему ПВО С-400 и Ф-35 американского производства. Есть ли у США шанс избежать подобного развития событий? Похоже, что уже нет.


  • Несколько генералов заявили, что Турция, эксплуатирующая российскую систему ПРО и американские самолеты Ф-35, может позволить России научиться обнаруживать и уничтожать такие самолеты
  • Между Турцией и США все чаще возникают противоречия, несмотря на то, что страны являются союзниками по НАТО
  • Россия так и не создала истребитель пятого поколения - конкурента Ф-35, но если она усовершенствует свои ракеты класса "земля-воздух", такой самолет может и не понадобиться

Американский Ф-35 был разработан в рамках программы "Джойнт страйк файтер" (Joint Strike Fighter). Это самая дорогая система вооружения всех времен, и истребитель, цель которого произвести настоящую революцию в военной авиации. Но Турция, будучи союзником США по НАТО, кажется, собирается позволить России уничтожить программу изнутри. Анкара участвует в программе Ф-35 в качестве партнера. Но она собирается использовать западный истребитель одновременно с российской системой ПВО С-400.

Эксперты сказали изданию, что проникновение России в систему воздушной обороны НАТО и получение ею подробных характеристик Ф-35 станет шокирующим ударом для военной безопасности. Американские чиновники пытались запретить США продавать Турции истребители нового поколения. Но на самом деле у нее уже есть два самолета. При этом в Анкаре соглашение о покупке российских С-400 также называют свершившимся фактом. Во вторник командующий войск США в Европе генерал Кертис Скапарротти (Curtis Scaparrotti) заявил комитету Сената США по вопросам Вооруженных сил, что ситуация развивается крайне негативно. "Мой совет - мы не должны позволять летать или работать с Ф-35 союзнику, который использует российские системы, а особенно системы противовоздушной обороны", - сказал он. "С-400 позволяет лучше изучить возможности Ф-35, и это не пойдет на пользу альянсу", - сказал глава союзных военно-воздушных сил НАТО генерал Тод Уолтерс (Tod Wolters). Он пояснил, что альянс особенно тревожит то, "как долго, тесно и близко" Ф-35 будет работать с С-400. "Все это требует выяснения. Но уже сейчас мы хорошо знаем, что это вызов", - добавил Уолтерс.

Генерал в отставке ВВС США Дэвид Дептула сказал "Бизнес инсайдер", что страны НАТО не хотят, чтобы на их территории и в их оборонной сети действовали любые российские системы. Поскольку это может привести к утечке технологий и подрыву преимуществ Ф-35 над российскими С-400.

Россия вряд ли просто продаст Турции радары, пусковые установки и ракеты, а потом уйдет. Она будет проводить тренировки и обеспечивать активную поддержку туркам. Таким образом, Москва может получить доступ к системе противовоздушной обороны НАТО, а также изучить возможности Ф-35.

НАТО как военный альянс был сформирован для сдерживания России. И если Россия сейчас получит информацию о ПВО альянса, это будет противоречить главной цели западной военной организации. Это также может сделать бесполезной самую дорогую в истории систему вооружения.

Но у США сейчас небольшой выбор. Турция отошла от принципов демократии и часто вступает в противоречия со своими союзниками по НАТО после попытки госпереворота в 2016 году, которая побудила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заняться укреплением власти.


Алекс Локи (Alex Lockie)

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Россия
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Турция
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С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Истребитель 5 поколения
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