Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение

Собеседник ТАСС сообщил, что в рамках первой партии в ВС поступят пять образцов из семейства "Платформы-О"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Отечественные высокомобильные шасси, созданные в рамках опытно-конструкторской работы "Платформа-О", в частности, для ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс", приняты на вооружение российской армии. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"По рекомендации госкомиссии с учетом успешного завершения госиспытаний семейство высокомобильных модульных шасси "Платформа-О" принято на снабжение Вооруженных сил", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь-М" и "Ярс" используют белорусские многоосные шасси производства Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

Источник уточнил, что в рамках первой партии в Вооруженные силы поступят пять образцов из семейства "Платформы-О", разработанных ПАО "КамАЗ" и изготовленных на площадке АО "Ремдизель". В том числе три машины грузоподъемностью 25, 50 и 85 т с колесными формулами 8х8, 12х12 и 16х16, а также тяжелый седельный и балластный тягачи (8х8) для транспортирования тяжелой техники массой до 165 т и буксирования прицепных систем и самолетов до 400 т.

"Платформа-О" оснащена электромоторами для каждого колеса, не имеет сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, приводных валов, дифференциалов, что серьезно снижает его вес. Машина имеет режим так называемого крабового хода: все колеса поворачиваются в одну сторону, что позволяет двигаться почти боком. Новейшее шасси демонстрировалось на динамическом показе в ходе выставки "Армия-2018".

Ранее сообщалось, что в ходе производств унифицированных "Платформа-О" в течении 10 лет произойдет постепенный переход от производимых на МЗКТ машин.