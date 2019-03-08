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08.03.2019
Известия.ru

"Роскосмос" получил от "КосмоКурса" варианты проекта частного космодрома

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса

"Роскосмосу" представили от компании "КосмоКурс" варианты расположения первого в РФ частного орбитального космодрома. Об этом в среду, 6 марта, сообщил официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.

"Да, документы действительно получили", — цитирует сообщение "Федеральное агентство новостей".

Отмечается, что в документации собраны возможные варианты расположения первого в РФ частного орбитального космодрома.

В настоящий момент "КосмоКурс" работает над строительством частного космодрома, в частности, уже подписано соглашение о его строительстве с администрацией Нижегородской области. Проект предполагает строительство к 2022 году двух стартовых столов на территории площадью 5 млн кв. м.

Согласно планам, космодром будет использоваться для организации туристических полетов на высоту около 200 км. При этом участники экскурсии смогут перемещаться в невесомости внутри кабины с персональными иллюминаторами. Для этого придется заплатить не менее $200 тыс. и пройти специальную подготовку к полету. Первый подобный запуск запланирован на 2025 год.

6 марта глава "КосмоКурса" Павел Пушкин оценил риски для жителей Нижегородской области из-за строительства космодрома и назвал его безопасным.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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