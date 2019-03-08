Айан Истон на Тайване: проблема ядерного оружия Тайваня (Taipei Times, Тайвань)

Пекин занимается разработкой невидимого бомбардировщика, способного наносить ядерные удары. Новый бомбардировщик «обеспечит Китай первой надежной ядерной триадой систем доставки, распределенных по суше, воде и воздуху». В тайваньском издании «Тайпей Таймс» уверены: «Не следует принижать последствия наращивания Китаем ядерного оружия. Как бы мы ни старались, эту угрозу нельзя отбросить».

Тайбэю грозит страшное будущее. Лидеры Китайской Народной Республики (КНР, Китай) наращивают свои ядерные силы с расчетом наступательной войны против Китайской Республики (КР, Тайвань).

Согласно "Докладу о военной силе Китая" за 2019 год, подготовленного Разведывательным управлением министерства обороны США, Пекин занимается разработкой невидимого бомбардировщика, способного наносить ядерные удары. Когда он появится в сети, новый бомбардировщик "обеспечит Китай своей первой надежной ядерной триадой систем доставки, распределенных по суше, воде и воздуху".

То, что Китай активно развивает ядерное оружие, представляет опасность и дестабилизирует текущую ситуацию. Чем больше ядерных боеголовок, тем больше систем доставки Китай будет иметь в своем арсенале и тем больше вероятность того, что Пекин сможет использовать их, чтобы нанести преднамеренный удар, или же утратить над ними контроль в хаосе будущего кризиса.

Вероятность чудовищного просчета или катастрофы возрастет, когда китайское ядерное оружие получит широкое распространение. Пекин рассредоточит стратегические силы, когда остановка накалится. Часть ядерных боеголовок окажется на ракетных комплексах, грохочущих по внутренним дорогам Китая. Другая часть будет установлена в шахтах подводных лодок, крадущихся в ледяных глубинах Тихого океана. Третья будет находиться в бомбовых отсеках самолетов, парящих у побережья Китая. И все они будут в состоянии боевой готовности.

Нужно помнить: каждая система доставки боеголовок будет иметь свою собственную уникальную систему связи, правила применения, технические требования, экологические нагрузки и технические особенности. И не стоит забывать: каждая из этих сверхмощных бомб будет находиться под прямым контролем людей, являющихся членами Коммунистической партии Китая (КПК), людей, которые живут в секретном мире политических интриг, паранойи и коррупции - мире, который часто поощряет идеологических фанатиков и сторонников политического курса и отсеивает настоящие таланты. Лишь немногие будут являться опытными профессионалами в военной сфере.

И сейчас становится хуже. Во внутренних военных документах говорится о том, что китайские органы планирования рассчитывают использовать свое ядерное оружие в целях запугивания Соединенных Штатов и Тайваня. В ситуации кризиса они, скорее всего, проведут испытания и безусловно будут прибегать к тактике ядерного шантажа. Фактически, мы это наблюдали и ранее.

В период Третьего кризиса в Тайваньском проливе 1995-1996 годов власти Китая привели в действие два ядерных механизма, а затем выступили с устными угрозами в адрес американцев: "В конце концов, вы заботьтесь гораздо больше о Лос-Анджелесе, чем о Тайбэе".

Разумеется, Америка была не единственной страной, которая оказалась под давлением. Мишенью оказались и граждане Тайваня. Коммунистическая партия Китая давно стремится подорвать доверие тайваньцев, утверждая, что американцы не заслуживают доверия, особенно, когда игра представляет собой ядерный покер и на кону находится жизнь и смерть государства. Как и во всех хорошо продуманных рассказах, в этом есть доля правды.

Многие на Тайване все еще помнят травму, которую нанесло дипломатическое предательство Вашингтона. С 1955 по 1979 год Соединенные Штаты располагали на Тайване военными силами на основании договора о взаимной обороне. Ситуация изменилась, когда Америка внезапно закрыла посольство в Тайбэе, открыв новое посольство в Пекине.

Хотя Закон об отношениях с Тайванем 1979 года по праву считается знаковым законом Конгресса, этот внутренний закон является плохой заменой дипломатических отношений и оборонительного союза. Более того, ценность закона как возможности сдерживания сомнительна с точки зрения его интерпретации в течение последних 40 лет. Политические решения Америки позволили превратить авторитарных Китай в сверхдержаву, оставляя при этом демократический Тайвань изолированным и уязвимым.

В занимательной книге Дэвида Олбрайта и Андреа Страйкера "Как зарождалась программа ядерного вооружения Тайваня" подробно рассматривается, как Соединенные Штаты использовали свою асимметрию власти и влияние над Тайванем в 1980-х годах, чтобы лишить остров своих стратегических возможностей, одновременно с этим позволяя Китаю наращивать оружие массового уничтожения.

Странная ситуация, с которой сталкивается Тайвань, заключается в том, что Тайвань - государство, которое мир не рассматривает как государство. По этой причине Тайбэй не располагает традиционным ядерным сдерживанием и находится за пределами "зонтика безопасности" США. В отличие от Японии, Южной Кореи и Филиппин, Тайваню не хватает твердых обязательств со стороны Вашингтона. В отличие от Израиля, небольшого государства, которое также сталкивается с реальной угрозой, Тайвань не имеет права негласно разрабатывать бомбу.

В свете ядерной угрозы, идущей от Китая, нынешнее оборонное соглашение между США и Тайванем может оказаться неустойчивым. Неопределенность и пассивность Вашингтона побуждают амбициозных китайских диктаторов идти на риск и прощупывать внешние границы в поиске слабовыраженных красных линий Америки. Любой намек на слабость - это провокация для стран, которые жаждут территорий своего соседа.

Башня Тайбэй 101, Тайвань Источник изображения: © flickr.com,

Так как же поступить? Должен ли Тайвань возобновить свою давнюю программу ядерного сдерживания? Должна ли президент Цай Инвэнь попросить своих ученых-стратегов уйти на пенсию, взломать их сейфы и стряхнуть пыль с этих сверхсекретных чертежей?

Или будет лучше, если процесс возглавит правительство США? Теоретически Вашингтон может восстановить нормальные, стабильные и конструктивные отношения с Тайванем, превратив остров в единую региональную сеть безопасности, направленную на предотвращение экспансии со стороны Китая.

Сдерживанию придется откуда-то происходить. В обычном конфликте Тайвань все еще защищен, однако эта островная крепость практически не способна противостоять ядерной конфронтации. США вполне могли бы это сделать, но пока не готовы всерьез рассматривать неприятную действительность.

Разработанные Америкой концепции защиты Тайваня предполагают, что КНР будет вести честную борьбу, и вся ее будущая экспансия будет носить локальный и ограниченный характер. Но это кажется далеким от реальности. Как только страны окажутся в огне войны, возникнет тенденция выхода ситуации из-под контроля.

Все более вероятным кажется то, что авторитарное правительство Китая в 2020-х годах спровоцирует глобальный кризис. Только демонстрируя позитивный баланс как традиционных, так и ядерных сил, Вашингтон и Тайбэй смогут безопасно противостоять агрессивным целям Пекина и обеспечить долгосрочный мир. Трудно представить, как это может произойти. Теряется контроль над эскалацией конфликта.

Нам не следует принижать последствия наращивания Китаем ядерного оружия. Как бы мы ни старались, эту угрозу нельзя отбросить. Она заслуживает детального рассмотрения и тщательно выверенного ответа. Пришло время подумать о том, что сложно себе представить.

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