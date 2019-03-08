Оригинал взят у коллеги dambiev в Первые фотографии индийского корабля измерительного комплекса VC-11184

Первые фотографии индийского корабля измерительного комплекса VC-11184, строящегося на верфи Hindustan Shipyard Ltd (HSL) в Вишакхапатнаме. Сообщается, что по состоянию на январь 2019 года корабль готов на 90% и выйдет на ходовые испытания в этом году.

Корабль водоизмещением 15000 тонн и длиной 175 метров был заложен в октябре 2014 года и предназначен для снятия телеметрической информации с испытываемых индийских баллистических ракет, а также может использоваться как командный пункт управления военно-морскими группировками.