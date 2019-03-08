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08.03.2019
ТАСС

Российская ракета для космических туристов будет работать на спирте

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space_earth
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Гендиректор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин заявил, что в качестве окислителя будет выступать жидкий кислород, в качестве горючего - этиловый спирт

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Ракету для суборбитальных полетов космических туристов с космодрома в Нижегородской области будут заправлять спиртом. Об этом сообщил в четверг ТАСС гендиректор компании-разработчика проекта "КосмоКурс" Павел Пушкин.

"Будут использоваться экологически чистые компоненты: в качестве окислителя - жидкий кислород, в качестве горючего - этиловый спирт, который в разведенном виде мы знаем как водку", - сообщил Пушкин. Он добавил, что в качестве попутного компонента топлива будет использоваться азот в жидком и газообразном виде.

Гендиректор "КосмоКурса" отметил, что проблем с воровством этилового спирта возникнуть не должно, поскольку, с одной стороны, он будет поставляться тоннами, а, с другой стороны, объект будет охраняться. При этом "баловство" сотрудников спиртом Пушкин не исключил, но подчеркнул, что "запойный человек на космодроме не нужен".

Ранее гендиректор "КосмоКурса" сообщил ТАСС о создании собственного двигателя для ракеты в рамках проекта суборбитальных полетов. Его огневые испытания намечены на середину 2020 года. Опытные образцы двигателя "в железе" можно будет увидеть уже в 2019 году.

"КосмоКурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных коммерческих туристических полетов. Предполагается, что экипаж из шести человек и одного инструктора совершит 15-минутный полет в ближний космос (на высоту около 200 км). Для этих целей планируется построить частный космодром в Нижегородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе региона и компании.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
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