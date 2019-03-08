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08.03.2019
Известия.ru

Марш домой: Минобороны откроет более 500 центров "Юнармии"

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Для детско-юношеского движения "Юнармия" откроют более 500 многофункциональных центров по всей стране. Создавать их будут на базе уже имеющихся домов офицеров и центров военно-патриотического воспитания — поэтому на первом этапе затраты составят всего 10 млн рублей, сообщили "Известиям" в Минобороны. Пилотный проект будет реализован в семи российских городах, уточнили в ведомстве. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, выстраивать работу с допризывниками следует по единым стандартам и любая деятельность в ее рамках должна быть сертифицирована.

Для детско-юношеского движения "Юнармия" откроют более 500 многофункциональных центров по всей стране. Создавать их будут на базе уже имеющихся домов офицеров и центров военно-патриотического воспитания — поэтому на первом этапе затраты составят всего 10 млн рублей, сообщили "Известиям" в Минобороны. Пилотный проект будет реализован в семи российских городах, уточнили в ведомстве. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, выстраивать работу с допризывниками следует по единым стандартам и любая деятельность в ее рамках должна быть сертифицирована.

На первом этапе реализации проекта центры "Юнармии" появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Ульяновске и Астрахани. При них будут действовать региональные штабы организации, здесь же начнут работу секции и кружки. На содержание одного такого центра потребуется порядка 200 тыс. рублей в год — эти деньги будут выделяться из бюджета Минобороны. Также финансирование возможно за счет грантов, полученных различными проектами, в которых участвует "Юнармия".

Если этот опыт будет признан успешным, "дома "Юнармии" создадут еще в 55 культурно-досуговых учреждениях Минобороны. Кроме того, для их открытия предлагается использовать базу из 85 региональных и 393 зональных центров подготовки граждан к военной службе. В дальнейшем в каждом из них планируется сделать ремонт и установить дополнительное оборудование.

— Создав создав мощное молодежное движение, Минобороны фактически возглавило патриотическую работу со школьниками, — считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин. — Центры должны находиться в удобном месте, чтобы ребятам было удобно добираться. В них можно будет проводить занятия, организовывать встречи и другие мероприятия.

Создать разветвленную инфраструктуру молодежной организации "Юнармии" по стране — большое и перспективное дело, добавил эксперт. Военное ведомство готовит кадровый резерв: это поможет ребятам поступать в военные училища или успешно пройти службу по призыву. В итоге Минобороны может послужить примером того, как надо работать с подрастающим поколением, заключил эксперт.

Работа по патриотическому воспитанию должна вестись централизованно, отметила и председатель комиссии ОП по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева.

— Коль скоро мы говорим о работе с несовершеннолетними, любая деятельность в ее рамках должна быть сертифицирована, к ней должны привлекаться люди с профильным образованием, — отметила эксперт.

Елена Цунаева подчеркнула, что при создании "домов "Юнармии" предстоит в первую очередь решить кадровый вопрос.

— Работа с детьми должна вестись профессионально. Конечно, если проект запускается на федеральном уровне, это позволяет выделить больше ресурсов и создать центры по единым стандартам, а не так, что на местах этим занимаются кто во что горазд, — добавила она.

Ранее "Известия" сообщали, что с 2019 года культурной работой в войсках займутся политруки. Ведомственный департамент культуры будет переподчинен Главному военно-политическому управлению. Цели и задачи, которые стоят перед департаментом, изменятся: его деятельность будет перенаправлена с масштабных проектов по поддержанию имиджа армии на воспитание патриотизма среди личного состава в войсках.

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