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08.03.2019
Lenta.ru

В России назвали "неприемлемый ущерб" для НАТО и Японии

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Источник изображения: Фото: TA / PB / Reuters

Неприемлемым ущербом для США, других стран-членов НАТО и Японии станет уничтожение шести сверхкрупных городских агромераций, пишет в "Военно-промышленном курьере" советник генерального директора "Крыловского государственного научного центра" (КГНЦ) кандидат технических наук Валерий Поляков.

Эксперт отмечает, что "значительная часть финансовой, интеллектуальной и промышленной мощи западного мира" сосредоточена в следующих агломерациях: Токайдо — район Токио-Осака (70 миллионов человек), Босваш — Бостон-Вашингтон (50 миллионов), Сан-Сан — Сан-Франциско–Сан-Диего (40 миллионов), Лондонская (40 миллионов), Чипитс — Чикаго-Питтсбург (35 миллионов) и Рейнская (35 миллионов).

Советник гендиректора КГНЦ напомнил, что "отсутствие крупных конфликтов между основными глобальными игроками обеспечивается поддержанием прямого или опосредованного стратегического паритета сторон", необходимым условием чего является неотвратимость ответного удара, ущерб от которого был бы гарантированно неприемлем.

"В США эту проблему в свое время своеобразно решил бывший министр обороны Роберт Макнамара. Он определил критерии неприемлемого ущерба для Соединенных Штатов как потери 1/2 населения и 2/3 промышленного потенциала страны. Такой подход был без особых споров принят за основу во всем мире", — пишет кандидат технических наук.

В феврале сообщалось, что ВВС России способны противостоять ВВС США, их партнерам по НАТО и Японии лишь в условиях локальной войны, ведущейся, в частности, в третьей стране, а без завоевания превосходства в воздухе успех наземных и морских операций невозможен.

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