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08.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Эрдоган объявил тему приобретения у России С-400 закрытой

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Источник изображения: vk.com/mil

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что тема приобретения у России зенитных ракетных систем С-400 "уже завершена", не исключив, что Анкара в будущем может рассмотреть варианты покупки С-500.

"Тема с С-400 уже завершена, мы ни в коем случае не откажемся от нее. Мы договорились с Россией, возможно, будет совместное производство", – заявил Эрдоган, слова которого приводит ТАСС.

"Может быть, после С-400 мы также рассмотрим варианты с С-500", – добавил турецкий лидер в эфире телеканала "24 ТВ".

Ранее в среду директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков заявил, что контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" в Турцию находится в стадии реализации и выполняется строго по графику.

Накануне Госдеп пригрозил Анкаре введением санкций за покупку С-400.


Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
С-500
Персоны
Эрдоган Реджеп
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