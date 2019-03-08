Новейший БТР-87 по огневой мощи - на уровне лучших мировых образцов

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Российский БТР-87 является развитием всем известного БТР-82, который хорошо зарекомендовал себя во время боевых действий в Сирии.

Новая бронемашина отличается, прежде всего, измененной компоновкой, теперь 312-сильный дизель находится в передней части корпуса, а в корме появились люки для входа и выхода 8 мотострелков.

Вес бэтээра теперь составляет 16 000 кг. Максимальная скорость по шоссе достигает 90 км/ч, на плаву - 10 км/ч. Запас хода - до 800 км.

Предприняты меры по значительному усилению огневой мощными. Кроме 30-мм пушки и 7,62-мм пулемета "восемьдесят седьмой" получил управляемый комплекс "Корнет", который позволяет бороться с самыми новыми зарубежными танками. К сожалению, серийно выпускаемые российские бронетранспортеры такой возможности пока не имеют.

БТР-87 не является заменой БТР-82 или конкурентом перспективной машине "Бумеранг". У него своя ниша. Как считают военные эксперты, он обязательно найдет применение как в российских силовых структурах, так и за рубежом.

Лев Романов