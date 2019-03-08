Войти
08.03.2019
Вестник Мордовии

Новейший БТР-87 по огневой мощи - на уровне лучших мировых образцов

391
0
0

Источник изображения: Фото: Вестника Мордовии

Российский БТР-87 является развитием всем известного БТР-82, который хорошо зарекомендовал себя во время боевых действий в Сирии.

Новая бронемашина отличается, прежде всего, измененной компоновкой, теперь 312-сильный дизель находится в передней части корпуса, а в корме появились люки для входа и выхода 8 мотострелков.

Вес бэтээра теперь составляет 16 000 кг. Максимальная скорость по шоссе достигает 90 км/ч, на плаву - 10 км/ч. Запас хода - до 800 км.

Предприняты меры по значительному усилению огневой мощными. Кроме 30-мм пушки и 7,62-мм пулемета "восемьдесят седьмой" получил управляемый комплекс "Корнет", который позволяет бороться с самыми новыми зарубежными танками. К сожалению, серийно выпускаемые российские бронетранспортеры такой возможности пока не имеют.

БТР-87 не является заменой БТР-82 или конкурентом перспективной машине "Бумеранг". У него своя ниша. Как считают военные эксперты, он обязательно найдет применение как в российских силовых структурах, так и за рубежом.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
БТР-82
БТР-87
Бумеранг
Корнет
Похожие новости
24.08.2018
Главные новинки "Армии-2018". Оружие России, которое мир увидел впервые
22.08.2018
На "Армии-2018" покажут новую версию БТР-87 с 30-мм пушкой и ракетами "Атака"
09.08.2018
Мощные ПТУР сделали БТР-87 идеальным убийцей современных танков
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
12.12.2011
На российский ОПК обрушился "дружеский огонь"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.03 09:22
  • 2
В НАТО заявили о подготовке России к "крупномасштабной войне"
  • 08.03 08:41
  • 58
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 08.03 08:03
  • 6
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 08.03 04:59
  • 1
Перспективные разработки не должны годами лежать в сейфах, заявил Путин
  • 08.03 04:16
  • 1
Авиация Балтфлота разбомбила корабли условного противника
  • 08.03 01:46
  • 1
В Белоруссии задумали запретить уклонистам выезжать за границу
  • 08.03 00:57
  • 4
Охрана Крымского моста усилена новыми катерами типа БК-16 Росгвардии
  • 08.03 00:42
  • 26
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 07.03 23:57
  • 11
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками
  • 07.03 23:35
  • 28
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 07.03 22:55
  • 6
Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн
  • 07.03 22:06
  • 3
Отставить разговоры: у военных отобрали смартфоны
  • 07.03 22:01
  • 4
Россия вводит правила прохода иностранных военных кораблей по Севморпути
  • 07.03 20:48
  • 3
Крымчанки впервые приняли участие в женском танковом биатлоне
  • 07.03 17:11
  • 1
Svenska Dagbladet (Швеция): "Искандер" — это гораздо больше, чем просто баллистическая ракета