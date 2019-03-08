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08.03.2019
Военное обозрение

В США испытывают роботов для войск химической и радиационной защиты

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Армия США проводит тестирование новейшей роботизированной системы MTRS Inc. II. MTRS являются средними роботами с модульной полезной нагрузкой, способные выступать в качестве инструмента поддержки войск РХБЯ (радиационной, химической, биологической и ядерной защиты), инженерных и саперных подразделений, а также сил специального назначения.

Источник изображения: http://endeavorrobotics.com

Тестовая проверка продлится не менее 8 дней. Служба армейских оперативных испытаний разработала тестовую миссию для каждого подразделения, так, чтобы использование роботов было максимально приближено к реальной оперативной деятельности.

По словам контролирующего офицера программы, к концу испытаний подразделения будут использовать различные тестируемые системы в типичных для них тактических условиях, как в дневное, так и в ночное время, что приведет к реалистичному обучению подразделений и к высокому качеству обратной связи для разработчиков материально-технического обеспечения.

Поскольку оперативное тестирование касается солдат и миссий подразделений, проверка качеств роботов направлена на то, чтобы убедиться, что система является эффективной в руках бойца и подходит для условий, в которых они будут тренироваться и сражаться

- заявил офицер.

По мнению командующего 48-й бригады войск РХБЯ поддержал испытания, сказав, что, по его мнению, новые машины крайне важны, открывая для солдат новые возможности. После того как завершится фаза тестовых испытаний в войсках, инженерные и саперные подразделения получат возможность использовать MTRS в реальных операциях.

На данный момент инженерно-саперные подразделения используют роботы TALON II. MTRS должны прийти им на смену. Солдаты будут использовать новую систему для обнаружения, идентификации и нейтрализации различных потенциально взрывоопасных объектов, таких как СВУ, мины, неразорвавшиеся боеприпасы и тайники с оружием.

Источник изображения: http://endeavorrobotics.com

Отзывы солдат (как положительные, так и отрицательные), собранные во время испытания, помогут принять окончательное решение о развертывании системы.

Роботизированные системы MTRS производятся компанией Endeavor Robotics. Контракт стоимостью $158.5 миллионов на 1200 этих машин был подписан в 2017-м году. Как ожидается, эксплуатация MTRS начнется в конце лета 2019 года. На балансе вооруженных сил США имеется не менее 7000 роботов.

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