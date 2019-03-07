Двадцать лет в НАТО или как Польша осталась без ВВС

4 марта МиГ-29 ВВС Польши потерпел крушение. Авария самолета с авиабазы в Миньске-Мазовецком произошла в районе населенного пункта Лохув в Мазовецком воеводстве. Пилот успел катапультироваться. Причины авиакатастрофы расследуются.

Любопытно, что в это же время президент Анджей Дуда в городе Жагань, на торжественном мероприятии по случаю 20-й годовщины вступления Польши в НАТО, рассказывал, как за эти годы возросла мощь Войска Польского.

К двадцатилетию членства в Североатлантическом союзе Варшава, среди прочего, подошла с тремя разбившимися, двумя не способными совершать полеты и одним сгоревшим МиГ-29.

Всего же на вооружении Войска Польского состоят около 32 машин данного типа. Предыдущая катастрофа с МиГ-29 случилась в июле прошлого года. Тогда пилот с авиабазы в Мальборке погиб, а расследование обстоятельств инцидента продолжается до сих пор. По неофициальным данным, причиной аварии стала неисправность топливной системы, которая повлекла остановку двигателя. Пилот же погиб из-за не сработавшей системы катапультирования.

Первая же авария, по официальным данным, имела место в декабре 2017 года. Самолет из Миньска-Мазовецкого при заходе на посадку в трудных погодных условиях упал в лес. Следствие по этому делу тоже продолжается до сих пор, а причины аварии не сообщаются. В этом случае пилоту повезло, он выжил в кабине упавшей машины.

Интересно, что польское минобороны скрывает, что за прошедший год в двух самолетах данного типа разгерметизировались кабины. Ходят слухи, что один из летчиков в ходе полета на большой высоте потерял сознание и после посадки был госпитализирован в тяжелом состоянии. Ко всему прочему один МиГ-29 сгорел прямо на аэродроме в Мальборке в 2016 году. Никто из военнослужащих и персонала базы не пострадал, но самолет был серьезно поврежден и списан.

Польское оборонное ведомство замалчивает причины инцидентов с МиГ-29, прикрываясь тайной следствия. Не зная результатов расследований авиационных катастроф сложно утверждать, что снижает боевую мощь военной авиации Польши – человеческая ошибка или технические недостатки. Однако, принимая во внимание, что самолеты польских ВВС МиГ-29 находятся в строю уже 30 лет, к слову 20 из которых страна является членом НАТО, понятно, что их ресурс практически исчерпан. Поэтому сегодня видится два выхода из сложившегося положения. Первый – приостановить полеты МиГ-29 и Су-22 на неопределенный срок. Тогда потенциал польских ВВС сократится до 48 F-16. Второй – продолжить дальше эксплуатировать устаревшие самолеты, ставя жизнь польских пилотов и мирного населения под угрозу, взамен на иллюзию силы, поскольку ресурс этих самолетов очень ограничен.

Напомним, что первые МиГ-29 Польша получила от СССР в 1989 году. Позже в середине 90-х еще часть использованных машин были получены от Чехии взамен за вертолеты «Сокол», и в 2001 году Германия продала Польше МиГ-29 за один евро, доставшиеся ей от ГДР.

Все это происходит на фоне того, что Польша фактически прекратила сотрудничество с РБ по вопросам обслуживания и ремонта летательных аппаратов. В результате Варшава лишила себя доступа к оригинальным запчастям и квалифицированным услугам по модернизации этих машин.

На протяжении многих лет польское руководство неоднократно декларировало, что рассматривает необходимость замены как Миг-29, так и еще более возрастных Су-22. Однако дальше громких заявлений дело не двигается якобы из-за отсутствия средств. В то же время Варшава заключает дорогостоящие контракты с оборонными концернами США на покупку ЗРК и РСЗО.

Может именно из-за этого Варшава так уповает на поддержку войск США и НАТО, размещенных на территории страны.

В свою очередь Вашингтону становится «тесно» в Польше, и американцы ведут работы по расширению военной инфраструктуры у границ Беларуси и России «любой ценой», а вернее за счет союзника.

Недавно стало известно о запланированном расширении инфраструктуры авиабазы в Повидзе (где с 2017 года размещаются войска США) за счет строительства дополнительных ангаров и складов боеприпасов. Так, в ближайшее время под строительство будут вырублены 112 гектаров лесных угодий, в том числе входящих в сеть охранных участков на территории стран-членов Европейского Союза и природоохранных парков.

Процесс расширения американских военных объектов у границ Беларуси и России и изменение их статуса с ротационного на постоянный начался не сегодня. Минск и Москва следят за развитием ситуации безопасности в регионе и продолжают придерживаться политики добрососедства. Но не стоит исключать возможность зеркальных мер, например, размещения в Беларуси российских военных контингентов.

Николай Астровский