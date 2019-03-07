The Hindu (Индия): военно-воздушные силы Индии опровергают утверждения Пакистана о сбитом истребителе Су-30

Военно-воздушные силы Индии во вторник опровергли утверждения Пакистана о том, что один из индийских истребителей Су-30 был сбит 27 февраля в ходе воздушного боя. Военно-воздушные силы Индии также заявляют о том, что входящие в состав Военно-воздушных сил Пакистана истребители F-16 выпустили несколько ракет воздух-воздух среднего радиуса действия AMRAAM по индийским истребителям.

"В ходе этого столкновения явно наблюдалось использование истребителей F-16 Военно-воздушных сил Пакистана. Быстрые и корректные тактические действия истребителя Су-30 в ответ на пуск ракеты AMRAAM позволили ее уничтожить. Обломки этой ракеты упали в районе к востоку от города Раджури в штате Джамму и Кашмир, в результате чего один мирный житель на земле получил ранение", - подчеркивается в заявлении Военно-воздушных сил Индии.

По сведениям из официальных источников, детали ракет AMRAAM были предоставлены Соединенным Штатам.

В заявлении Военно-воздушных сил Индии сказало, что 27 февраля система противовоздушной обороны страны находилась в полной боевой готовности, и сосредоточение истребителей Военно-воздушных сил Пакистана с пакистанской стороны от Линии контроля было замечено. Истребители военно-воздушных сил Индии были подняты в воздух по тревоге для того, чтобы лишить пакистанские самолеты возможности атаковать наземные цели. Военно-воздушные силы Индии использовали в этом воздушном столкновении истребители "Мираж-2000", Су-30 и МиГ-21 "Бизон". "Самолеты Военно-воздушные силы Пакистана были вынуждены спешно повернуть назад, о чем свидетельствует и то значительно расстояние, с которого ими были запущены ракеты", - подчеркивается в заявлении Военно-воздушных сил Индии.

В ходе того же инцидента один истребитель МиГ-21 вступил в воздушный бой с истребителем F-16 и сбил его с помощью ракеты Р-73. В этом бою истребитель МиГ-21, за штурвалом которого находился командир авиакрыла капитан Абхинандан Вартхаман (Abhinandan Varthaman), попала ракета AMRAAM, и он упал с пакистанской стороны от Линии контроля.

Специальный корреспондент

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