МИД заявил о праве России ответить на размещение запрещенного ДРСМД вооружения
Российская Федерация оставляет за собой право на ответные действия, если Вашингтон пойдет на развертывание в мире вооружений, которые попадают под действие Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в среду, 6 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров.
Где бы ни появились ракеты американского производства, Москва оставляет за собой право сделать то же самое, подчеркнул глава российской дипломатии. "Чтобы в том же регионе появились наши ракеты", — цитирует Лаврова "Интерфакс".
Ранее 6 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что решение США выйти из ДРСМД ведет к расшатыванию системы договоренностей в сфере международной безопасности.
4 марта Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. Решение стало ответом на выход США из соглашения. В тот же день в Госдепартаменте заявили, что США разочарованы решением России приостановить выполнение условий Договора РСМД, но готовы к переговорам по контролю над вооружениями при определенных условиях.
Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора в связи с наличием ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. При этом конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как РФ информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты.
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