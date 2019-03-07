В Генштабе признали отказ от солдат-срочников нецелесообразным

Измениться число призывников может после 2025 года, а пока будет поддерживаться на том же уровне.

Генеральный штаб Вооруженных сил РФ не планирует отказываться от призыва граждан на срочную службу. Такая новость появилась на лентах информ агентств. Казалось бы, очередной весенний призыв начнется только с 1 апреля, но тема нужности-ненужности призывной армии в публичном пространстве возникает так часто, что военные решили расставить все точки над I уже сейчас.

Свое мнение по поводу призыва высказал непосредственно отвечающий за него руководитель - начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. По его словам, отказа в обозримом будущем от призыва ждать не стоит. "С учетом необходимости накопления военно-обученного мобилизационного людского ресурса, а также исходя из финансово-экономических возможностей государства ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен", - цитирует генерала официальная газета минобороны "Красная звезда".

Бурдинский напомнил, что в армии за последние годы возросла численность контрактников, в связи с чем было значительно снижено количество призывников. "Соотношение контрактников к призывникам составляет 1,7 к 1", - указал он.

В то же время в стране с каждым годом меньше становится уклонистов. Так, в 2018 году уклонявшихся от призыва на службу оказалось в три раза меньше, чем в 2012 году. Параллельно улучшаются показатели по состоянию здоровья призывников - за последние годы их годность по здоровью повысилась на 7 процентов.

Напомним, начальник Генштаба Валерий Герасимов на днях заявил, что потребность в призывниках будет снижена к 2025 году, так как количество контрактников повысится до 475 тысяч человек.

В конце минувшего года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что армия достигла оптимального числа призывников и потому дальнейших сокращений призыва не планируется. По его словам, число призывников неуклонно снижалось начиная с 2013 года. В минувший осенний призыв Вооруженные силы РФ получили 118 тысяч срочников. Численность армии, по словам Шойгу, планируется поддерживать как минимум до 2025 года.

Такого понятия, как "призывная кампания", по словам Сергея Шойгу, в стране больше нет, военкоматы просто проводят призыв без каких-либо кампаний

"Нам нужны те, кто будет выполнять свой гражданский долг, проходить соответствующую подготовку и воспитание. Армия, которая воюет за деньги, - это, наверное, не совсем правильно. У нас все-таки должна быть в армии и душа, и чувство гордости не только за армию, но и за свою страну", - пояснял министр обороны. Шойгу также отмечал, что армии удалось уйти такого понятия, как "призывная кампания". Военкоматы сейчас просто проводят призыв, не устраивая из этого никаких кампаний.

Иван Петров